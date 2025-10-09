Grande Fratello: Rasha Younes si sbilancia su Omer Elomari, in arrivo il primo flirt di questa edizione?

News VIP

Dopo aver trascorso qualche ora insieme ad Anita Mazzotta e Omer Elomari, la new entry Rasha Younes si è sbilanciata e rivelato il suo pensiero sul giovane concorrente siriano del Grande Fratello.

Lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Omer Elomari che, nelle ultime ore, è finito nel mirino della new entry Rasha Younes.

Rasha Younes incuriosita da Omer Elomari

Manca sempre meno alla terza puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì sera su Canale 5. Tre i concorrenti al televoto: il medico Giulio Carotenuto, Omer Elomari e l'ex pugile professionista Matteo Azzali. Chi sarà costretto a lasciare definitivamente il reality show condotto da Simona Ventura a poche settimane dall'inizio?

Nell'attesa di scoprirlo, il Gf ha dato la possibilità ai tuguriati di conoscere due concorrenti dalla Casa. Dopo una doppia votazione, con ballottaggio annesso, i ragazzi hanno deciso di incontrare Omer e Anita Mazzotta. Tra merende, risate e accenni di confidenze, l'atmosfera si è subito scaldata e tutti i presenti hanno iniziato a dire la loro sul cast e le varie dinamiche del gioco.

La confessione di Rasha su Omer

Omer Elomari e Anita Mazzotta hanno raggiunto i ragazzi in Tugurio per conoscersi meglio e passare qualche ora insieme. Una volta finita la merenda, i tuguriati si sono confrontati e hanno espresso le loro impressioni a caldo sui concorrenti del Grande Fratello appena conosciuti. L'argomento centrale nella conversazione tra Rasha Younes e Flaminia Romoli? Omer!

Parlando con la sua compagna di gioco Flaminia, Rasha ha ammesso di essere attratta e incuriosita dall'atteggiamento "da uomo" di Omer, ma allo stesso di avere molti dubbi: "Non so se fuori di qui lo guarderei, ma quell'atteggiamento a me fa impazzire. Il fatto che sia così chiuso non mi spaventa".

"Di chi accetteresti il corteggiamento qui dentro?" ha domandato Flaminia a Rasha cercando di capire la sua posizione nei confronti degli altri ragazzi. Dopo aver ironicamente affermato di essere pronta a divertirsi con Francesco, la nuova concorrente del reality show ha escluso una possibile frequentazione all'interno della Casa. Sarà stata davvero sincera? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda lunedì 13 ottobre alle 21.40 circa su Canale 5.

