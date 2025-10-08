Grande Fratello, Anita e Grazia a confronto sulle dinamiche della Casa: "Ci stiamo dividendo in fazioni" (VIDEO)

News VIP

Le due concorrenti Anita Mazzotta e Grazia Kendi sono convinte che nella Casa del Grande Fratello si stiano creando due fazioni ed espongono il loro punto di vista a riguardo.

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Intanto, le ultime dinamiche del gioco sembrano aver letteralmente stravolto gli equilibri tra i concorrenti e diviso la Casa in due fazioni.

Le riflessioni di Anita, Grazia e Giulio sulla Casa

Lunedì 13 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della 19esima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. 17 i concorrenti in gioco che, durante le prime settimane, si sono resi già protagonisti di accese discussioni: Anita Mazzotta, l'ex pugile professionista Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, il medico Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu, Domenico D’alterio e le new entry Rasha Younes, Flaminia Romoli, Ivana Castorina, Mattia Scudieri e Omar "Bena" Benabdallah.

Anita e Grazia pensano che si stiano creando due fazioni ben evidenti. Ripensando a quanto accaduto durante le ultime ore nella Casa più spiata d'Italia, le due giovani concorrenti del reality show insieme a Giulio hanno ammesso di aver percepito una certa divisione nel gruppo durante l'ultima organizzazione dei turni delle pulizie.

La Casa del Gf si è spaccata? Parlano Grazia e Anita

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Giulio Carotenuto si sono ritrovati in giardino e commentato quanto accaduto durante le ultime ore nella Casa più spiata d'Italia. Il primo a prendere la parola è stato il giovane medico campano che, ripensando all'ultima diretta, ha rivelato di essere preoccupato per l'immagine che potrebbe aver dato di sé al pubblico a casa: "Non vorrei che le persone da Casa vedessero soltanto la punta dell'iceberg e non tutto ciò che c'è sotto". A rassicurarlo ci ha pensato la piercer milanese: "In sette giorni puoi dimostrare il contrario".

Dopo aver cercato di rassicurare Giulio, che questa settimana è al televoto e quindi rischia l'eliminazione dal gioco, Anita ha colto l'occasione per esternare un suo pensiero sulle dinamiche della Casa, ammettendo di aver percepito una certa divisione nel gruppo durante l'organizzazione dei turni delle pulizie: "Sembra che ci stiamo dividendo in fazioni, due". "Io non sto in nessuna fazione" ha sottolineato Giulio "Per me, il gruppo è uno perché la Casa è una".

Il pensiero di Anita ha messo d'accordo anche Grazia, che ha ammesso di aver notato un po' di tensione: "Oggi era importante farlo". Infastidita dall'atteggiamento di alcuni concorrenti, inoltre, la Kendi ha mosso alcune critiche nei loro confronti: "C'è chi fa le cose perché vuole dimostrare che le fa e basta". "Dopo ieri sera, si è capito chi gioca e chi non gioca" ha concluso Giulio. Sarà davvero così come dicono loro? Come evolverà la situazione? L'appuntamento è per lunedì 13 ottobre alle 21.40 su Canale 5.

