TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Anita e Grazia a confronto sulle dinamiche della Casa: "Ci stiamo dividendo in fazioni" (VIDEO)
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Anita e Grazia a confronto sulle dinamiche della Casa: "Ci stiamo dividendo in fazioni" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Le due concorrenti Anita Mazzotta e Grazia Kendi sono convinte che nella Casa del Grande Fratello si stiano creando due fazioni ed espongono il loro punto di vista a riguardo.

Grande Fratello, Anita e Grazia a confronto sulle dinamiche della Casa: "Ci stiamo dividendo in fazioni" (VIDEO)

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Intanto, le ultime dinamiche del gioco sembrano aver letteralmente stravolto gli equilibri tra i concorrenti e diviso la Casa in due fazioni.

Le riflessioni di Anita, Grazia e Giulio sulla Casa

Lunedì 13 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della 19esima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. 17 i concorrenti in gioco che, durante le prime settimane, si sono resi già protagonisti di accese discussioni: Anita Mazzotta, l'ex pugile professionista Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, il medico Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu, Domenico D’alterio e le new entry Rasha Younes, Flaminia Romoli, Ivana Castorina, Mattia Scudieri e Omar "Bena" Benabdallah.

Anita e Grazia pensano che si stiano creando due fazioni ben evidenti. Ripensando a quanto accaduto durante le ultime ore nella Casa più spiata d'Italia, le due giovani concorrenti del reality show insieme a Giulio hanno ammesso di aver percepito una certa divisione nel gruppo durante l'ultima organizzazione dei turni delle pulizie.

La Casa del Gf si è spaccata? Parlano Grazia e Anita

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Giulio Carotenuto si sono ritrovati in giardino e commentato quanto accaduto durante le ultime ore nella Casa più spiata d'Italia. Il primo a prendere la parola è stato il giovane medico campano che, ripensando all'ultima diretta, ha rivelato di essere preoccupato per l'immagine che potrebbe aver dato di sé al pubblico a casa: "Non vorrei che le persone da Casa vedessero soltanto la punta dell'iceberg e non tutto ciò che c'è sotto". A rassicurarlo ci ha pensato la piercer milanese: "In sette giorni puoi dimostrare il contrario".

Dopo aver cercato di rassicurare Giulio, che questa settimana è al televoto e quindi rischia l'eliminazione dal gioco, Anita ha colto l'occasione per esternare un suo pensiero sulle dinamiche della Casa, ammettendo di aver percepito una certa divisione nel gruppo durante l'organizzazione dei turni delle pulizie: "Sembra che ci stiamo dividendo in fazioni, due". "Io non sto in nessuna fazione" ha sottolineato Giulio "Per me, il gruppo è uno perché la Casa è una".

Leggi anche Francesco contro Donatella: ecco cosa è successo nella notte

Il pensiero di Anita ha messo d'accordo anche Grazia, che ha ammesso di aver notato un po' di tensione: "Oggi era importante farlo". Infastidita dall'atteggiamento di alcuni concorrenti, inoltre, la Kendi ha mosso alcune critiche nei loro confronti: "C'è chi fa le cose perché vuole dimostrare che le fa e basta". "Dopo ieri sera, si è capito chi gioca e chi non gioca" ha concluso Giulio. Sarà davvero così come dicono loro? Come evolverà la situazione? L'appuntamento è per lunedì 13 ottobre alle 21.40 su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Forbidden Fruit Anticipazioni 9 ottobre 2025: Halit sotto ricatto! Ecco chi lo tiene in pugno
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 9 ottobre 2025: Halit sotto ricatto! Ecco chi lo tiene in pugno
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Halit stana Yildiz e Kemal, Zeynep vicina a Dundar!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Halit stana Yildiz e Kemal, Zeynep vicina a Dundar!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2025: Zende vittima o carnefice?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2025: Zende vittima o carnefice?
Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna turbata, vuole rivelare il tradimento a R.J.
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna turbata, vuole rivelare il tradimento a R.J.
Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."
news VIP Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene
news VIP Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV