Grande Fratello, Rasha critica Giulio: "Se si comportasse con me come ha fatto con Benedetta..." (VIDEO)

Dopo aver detto la sua su Grazia Kendi e Omer Elomari, la nuova concorrente si è sbilanciata sul comportamento assunto da Giulio Carotenuto nella Casa del Grande Fratello.

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 13 ottobre 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nel Tugurio, la nuova concorrente Rasha Younes si è sbilanciata sul comportamento assunto da Giulio Carotenuto nella Casa, criticandolo duramente.

Giulio Carotenuto al centro delle polemiche

Lunedì 13 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Tre i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione: Omer Elomari, l'ex pugile professionista Matteo Azzali e il medico Giulio Carotenuto, che nelle ultime ore è finito nel mirino di Rasha Younes.

Dopo aver criticato il "comportamento aggressivo" di Grazia Kendi ed essersi sbilanciata su Omer Elomeri, la nuova concorrente del reality show condotto da Simona Ventura ha rotto il silenzio anche su Giulio. Parlando con gli altri ragazzi nel Tugurio, Rasha ha ammesso di non aver apprezzato l'avvicinamento del medico a Benedetta Stocchi. La convivenza diretta confermerà il suo pensiero?

Rasha e le critiche a Giulio

Giulio Carotenuto è finito nel mirino dei nuovi concorrenti, in particolar modo di Rasha Younes. Tutto è nato quando Domenico D'Alterio e Matteo Azzali sono stati invitati dal Grande Fratello a condividere un pranzo con i gieffini del Tugurio. Tra gli argomenti trattati anche le relazioni e l'importanza dell'intimità.

"A me non piace il contatto fisico" hanno concordato Rasha e Matteo, che hanno poi colto l'occasione per parlare del comportamento assunto da Giulio nella Casa del Gf e di esprimere la sua opinione sul medico campano: "Se si comportasse con me come ha fatto con Benedetta, mi darebbe molto fastidio". Senza troppi giri di parole, la ragazza ha ammesso di preferire una conoscenza più lenta, anche se si tratta di amicizia. Motivo per cui i baci e gli abbracci costanti di Giulio a Benedetta sono qualcosa che lei accetterebbe dopo un lungo periodo.

A Flaminia, invece, gli abbracci del campano non le sono sembrati una mancanza di rispetto nei confronti di Benedetta. Dopo aver ascoltato il pensiero degli altri concorrenti del reality show, Rasha è rimasta ferma sulla sua posizione: non crede ci sia spazio di compatibilità con Giulio. A prendere le parti del medico ci ha pensato Domenico, che ha spiegato che all'inizio risulta esuberante e arrogante, ma poi mostra un lato più empatico, più sensibile e si fa voler bene.

