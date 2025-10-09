TGCom24
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, crollano gli ascolti ma non il programma: costi bassi e fiducia per la Ventura

Anita Nurzia

Simona Ventura e la sfida del Grande Fratello: quando i costi bassi salvano un reality.

Grande Fratello, crollano gli ascolti ma non il programma: costi bassi e fiducia per la Ventura

La nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura non sta vivendo un periodo facile: dopo una partenza discreta, gli ascolti hanno registrato un brusco calo, facendo nascere sui social numerose voci su una possibile chiusura anticipata del reality show. Tuttavia, a quanto pare, il programma non rischia affatto di essere cancellato.

Simona Ventura, flop d’ascolti per il Grande Fratello: Parpiglia svela perché non verrà cancellato

Il reality, tornato alle origini con un cast composto esclusivamente da persone comuni, non sembra aver convinto il pubblico. Nonostante l’atteso debutto della Ventura alla guida di uno dei format più iconici di Mediaset, i dati auditel sono in netto calo: l’interesse del pubblico è sceso drasticamente, e molti utenti hanno iniziato a chiedersi se il programma sarebbe riuscito ad arrivare fino a dicembre o se avrebbe fatto la stessa fine del flop The Couple di Ilary Blasi.

A chiarire la situazione è intervenuto il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia, che sui social ha smentito categoricamente le voci di una chiusura anticipata:

“No, non chiuderà…”

Parpiglia ha spiegato che, sebbene gli ascolti siano deludenti, i costi di produzione del programma sono relativamente bassi, e questo lo mette al riparo da decisioni drastiche:

“I costi bassi sono indipendenti dagli ascolti… Quindi non chiuderà…”

Un dettaglio economico che gioca a favore di Simona Ventura, nonostante i numeri non siano incoraggianti. Per fare un confronto, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini lo scorso anno aveva registrato 2 milioni e 510 mila spettatori con il 21,28% di share al debutto, e 2 milioni e 91 mila nella seconda puntata (17,10%). La nuova edizione guidata dalla Ventura, invece, ha ottenuto risultati ancora più bassi, segnando un esordio tra i meno forti della storia recente del reality.

Ma mentre la versione “classica” del programma, quella attualmente in onda, sembra destinata a proseguire senza scossoni, la versione VIP potrebbe invece trovarsi in una situazione ben più incerta. Sempre Parpiglia, infatti, ha aggiunto:

“Come ho già detto, vedo a rischio totale il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini…”

Un’affermazione che trova eco nelle parole dello stesso Signorini, che in un’intervista al Corriere della Sera ha preferito non sbilanciarsi, affermando che sarà Pier Silvio Berlusconi a decidere se e quando dare il via libera alla nuova edizione. In sintesi, il Grande Fratello di Simona Ventura continuerà il suo percorso televisivo nonostante il flop di ascolti. Tuttavia, il futuro della versione VIP appare sempre più incerto e potrebbe addirittura saltare prima ancora di andare in onda.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Grande Fratello
Grande Fratello
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
