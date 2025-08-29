TGCom24
Grande Fratello, Raffaello Tonon sull'amicizia con Luca Onestini: "Da quando lo conosco mi sono reso conto che..."

Eleonora Gasparini

Raffaello Tonon, che oggi fa l’oste in una vineria a Cattolica, si è raccontato a cuore aperto e parlato del bellissimo rapporto di amicizia nato nella Casa del Grande Fratello con Luca Onestini.

Il Grande Fratello di Simona Ventura partirà il 29 settembre 2025 su Canale 5 e porterà grandi cambiamenti. Nell'attesa, l'ex gieffino Raffaello Tonon ha rilasciato un'intervista in cui si è raccontato senza filtri e parlato della bellissima amicizia nata con Luca Onestini nella Casa e che continua ancora oggi.

Raffaello Tonon e il rapporto con Luca Onestini dopo il Gf

Raffaello Tonon è stato uno dei concorrenti più apprezzati della seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Daniele Bossari. Il suo è stato un lungo percorso ricco di emozioni e caratterizzato dal rapporto nato nella Casa con l'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini. Un'amicizia davvero speciale che, come rivelato da Raffaello durante un'intervista rilasciata a Fanpage, continua ancora oggi:

Per me è un figlio, lo dico sinceramente. Da quando lo conosco mi sono reso conto di come la vita ti può sorprendere. Quando sono entrato in quella casa è perché pagavano molto bene, non avrei mai pensato e non mi interessava nemmeno stringere rapporti d'amicizia. Ma lo dico sempre: le cose migliori nascono dal caso, il caso è padre e la vita è madre delle cose più belle. Però una cosa proprio non la accetto [...] Lui mi chiama, ci sentiamo, è una persona che essendo più giovane, un domani sono certo potrebbe interessarsi alla mia salute. Insieme ci divertiamo, parliamo, conosce profondamente la mia anima, la mia sensibilità...Facciamo tanto l'uno per l'altro, ed è bello.

La confessione di Raffaello Tonon

Dopo aver parlato della sua amicizia con Luca Onestini, Raffaello Tonon ha fatto un bilancio della sua vita privata e professionale, rivelando cosa è cambiato dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello. L'ex gieffino della seconda edizione Vip del reality show di Canale 5 e opinionista oggi fa l'oste in una cantina di Cattolica:

È una fase dove già è avvenuta una una transizione, è in una fase di attesa. Un anno fa ho deciso di collaborare con una cantina in Romagna che dirigo e l'ho fatto innanzitutto per un problema quotidiano che era quello della noia [...] Ho sofferto di depressione, come ho già raccontato, ma a un certo punto anche la noia diventa un peso. Hai voglia che ti piace leggere, hai voglia a vedere gli amici, ma come si dice in Romagna "è lungo a far notte". Nella fase in cui sono oggi, mi capita di avere l'opportunità di lavorare in questa cantina di amici, prenderne la direzione e così passo il tempo, incasso soldi e non sto troppo a pensare.

La prima apparizione televisiva di Tonon risale a 25 anni fa. Fu Maurizio Costanzo a scoprirlo e introdurlo nel mondo della tv che, ormai, da un anno a questa parte non frequenta più. "Per 24 anni ho lavorato in televisione, 4 lire da una parte le ho messe, non ho la pensione [...] è un anno e più che non sono in televisione e quando si è parlato del Grande Fratello dei non famosi, con me si è fatta viva gente che era scomparsa per chiedermi cose, suggerimenti" ha confessato Raffaello, che ha poi rivelato cosa non gli piace della tv di oggi:

C'è una cosa che proprio non sopporto. Il dramma mediatico attorno a certi avvenimenti, personaggi [...] Baudo, Corrado, Sandra e Raimondo senza volerlo, senza pretenderlo, senza che nessuno gli affibbiasse il ruolo o il merito di essere degli esempi, lo sono stati. Questo manca, manca per esempio, secondo me, l'aspetto culturale.

Suggerisci una correzione per l'articolo
