Grande Fratello, Perla Vatiero: "Non è stato facile, ma ne è valsa la pena"

News VIP

La vincitrice della 17esima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, vuota il sacco e rivela sui social di essere interessata a un ragazzo dopo la rottura con Mirko Brunetti.

Lunedì 29 settembre 2025 prenderà il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello affidata a Simona Ventura. Nell'attesa, l'ex gieffina Perla Vatiero ha sorpreso tutti i suoi fan, ammettendo di provare interesse per un ragazzo dopo la rottura con Mirko Brunetti.

Le confessioni di Perla Vatiero

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono finiti nuovamente al centro dell'attenzione mediatica per le loro rispettive situazioni sentimentali. Se lui ha sbottato sui social per le continue offese che lui, la fidanzata Silvia Ghio e la sua famiglia ricevono e le falsità che vengono dette sul suo conto, la vincitrice della 17esima edizione del Grande Fratello è tornata sui social lasciandosi andare a delle confessioni inedite.

Rispondendo alle curiosità dei suoi fan, Perla ha parlato del famoso diario che racconterà di questo suo ultimo anno, dell'intenso percorso vissuto all’interno della famosa Casa di Cinecittà e dell'amicizia inaspettata nata con Greta Rossetti:

Leggi anche Beatrice Luzzi torna a parlare del Gf

Più che amicizie false penso che si creino amicizie dettate dalle circostanze o dalla condivisione dello stesso lavoro. Nel mio caso non è così, anche con Alessandra o Greta non è un rapporto dettato dal fatto che partecipiamo agli stessi eventi o facciamo lo stesso lavoro. Sono rapporti che coltivo e che mi ritrovo anche in futuro. Con Greta andremo insieme a Venezia.

Perla Vatiero e l'amore

Dopo aver fatto un bilancio del suo ultimo anno e delle amicizie nate sui social e in vari contesti televisivi, Perla Vatiero ha parlato della sua attuale situazione sentimentale. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente del Grande Fratello e di Temptation Island ha rivelato di aver passato dei mesi molto difficili dopo la fine della relazione con Mirko Brunetti e di provare oggi un interesse per un’altra persona:

Non c’è nessuno che mi ha fatto battere il cuore da innamorarmi, perderci la testa. Che mi piaccia qualcuno sicuramente, è passato quasi un anno qualcuno c’è, altrimenti sarei folle, anche se sono così complicata qualcuno c’è che mi piace. Ho dedicato tutte le mie energie per portare avanti, al massimo, tutto ciò che sto costruendo. Ci sono stati tanti momenti in cui ero stanca di fingere di essere felice, di fingere di essere presente. Spesso mi sono ritrovata a desiderare di mollare tutto e dedicarmi del tempo, ma sapevo che non potevo farlo. Era il momento di pensare a me stessa, me lo dovevo. Sapevo che presto sarebbe arrivato il momento in cui avrei avuto tempo per me, per sentirmi finalmente libera dal mio passato. E anche per questo che non ho fatto entrare nessuno nella mia vita. Ad oggi, ci sono riuscita. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Chiunque entrerà nella mia vita farà parte del mio presente, non del mio passato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.