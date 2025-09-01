TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Perla Vatiero: "Non è stato facile, ma ne è valsa la pena"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Perla Vatiero: "Non è stato facile, ma ne è valsa la pena"

Eleonora Gasparini

La vincitrice della 17esima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, vuota il sacco e rivela sui social di essere interessata a un ragazzo dopo la rottura con Mirko Brunetti.

Grande Fratello, Perla Vatiero: "Non è stato facile, ma ne è valsa la pena"

Lunedì 29 settembre 2025 prenderà il via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello affidata a Simona Ventura. Nell'attesa, l'ex gieffina Perla Vatiero ha sorpreso tutti i suoi fan, ammettendo di provare interesse per un ragazzo dopo la rottura con Mirko Brunetti.

Le confessioni di Perla Vatiero

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono finiti nuovamente al centro dell'attenzione mediatica per le loro rispettive situazioni sentimentali. Se lui ha sbottato sui social per le continue offese che lui, la fidanzata Silvia Ghio e la sua famiglia ricevono e le falsità che vengono dette sul suo conto, la vincitrice della 17esima edizione del Grande Fratello è tornata sui social lasciandosi andare a delle confessioni inedite.

Rispondendo alle curiosità dei suoi fan, Perla ha parlato del famoso diario che racconterà di questo suo ultimo anno, dell'intenso percorso vissuto all’interno della famosa Casa di Cinecittà e dell'amicizia inaspettata nata con Greta Rossetti:

Leggi anche Beatrice Luzzi torna a parlare del Gf

Più che amicizie false penso che si creino amicizie dettate dalle circostanze o dalla condivisione dello stesso lavoro. Nel mio caso non è così, anche con Alessandra o Greta non è un rapporto dettato dal fatto che partecipiamo agli stessi eventi o facciamo lo stesso lavoro. Sono rapporti che coltivo e che mi ritrovo anche in futuro. Con Greta andremo insieme a Venezia.

Perla Vatiero e l'amore

Dopo aver fatto un bilancio del suo ultimo anno e delle amicizie nate sui social e in vari contesti televisivi, Perla Vatiero ha parlato della sua attuale situazione sentimentale. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente del Grande Fratello e di Temptation Island ha rivelato di aver passato dei mesi molto difficili dopo la fine della relazione con Mirko Brunetti e di provare oggi un interesse per un’altra persona:

Non c’è nessuno che mi ha fatto battere il cuore da innamorarmi, perderci la testa. Che mi piaccia qualcuno sicuramente, è passato quasi un anno qualcuno c’è, altrimenti sarei folle, anche se sono così complicata qualcuno c’è che mi piace. Ho dedicato tutte le mie energie per portare avanti, al massimo, tutto ciò che sto costruendo. Ci sono stati tanti momenti in cui ero stanca di fingere di essere felice, di fingere di essere presente. Spesso mi sono ritrovata a desiderare di mollare tutto e dedicarmi del tempo, ma sapevo che non potevo farlo. Era il momento di pensare a me stessa, me lo dovevo. Sapevo che presto sarebbe arrivato il momento in cui avrei avuto tempo per me, per sentirmi finalmente libera dal mio passato. E anche per questo che non ho fatto entrare nessuno nella mia vita. Ad oggi, ci sono riuscita. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Chiunque entrerà nella mia vita farà parte del mio presente, non del mio passato.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2025: Tra Manuela e Niko arriva il lieto fine?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2025: Tra Manuela e Niko arriva il lieto fine?
Grande Fratello, bufera su Helena Prestes e Javier Martinez: “Viaggio pagato dai fan"
news VIP Grande Fratello, bufera su Helena Prestes e Javier Martinez: “Viaggio pagato dai fan"
Cornetto Battiti Live Compilation: il grande appuntamento musicale stasera su Canale 5 con Ilary Blasi e Alvin
anticipazioni TV Cornetto Battiti Live Compilation: il grande appuntamento musicale stasera su Canale 5 con Ilary Blasi e Alvin
Amici 25 anticipa la data d'inizio: ecco quando tornerà in onda il talent show
news VIP Amici 25 anticipa la data d'inizio: ecco quando tornerà in onda il talent show
Venezia 82, Giacomo Giorgio ufficializza la relazione con Maddalena Botta con questo red carpet di coppia!
news VIP Venezia 82, Giacomo Giorgio ufficializza la relazione con Maddalena Botta con questo red carpet di coppia!
La Promessa Anticipazioni 2 settembre 2025: Vera pronta a denunciare suo padre ma...
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 2 settembre 2025: Vera pronta a denunciare suo padre ma...
La forza di una donna Anticipazioni 2 settembre 2025: Arif si dichiara a Bahar. Quale sarà la sua reazione?
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 2 settembre 2025: Arif si dichiara a Bahar. Quale sarà la sua reazione?
Grande Fratello 2025, al via il 29 settembre con Simona Ventura: tutte le novità
news VIP Grande Fratello 2025, al via il 29 settembre con Simona Ventura: tutte le novità
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV