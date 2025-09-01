Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il ruolo da opinionista ha scatenato tanta invidia. Molti li ho trovati penosi

News VIP

L'attrice ha risposto ad alcune domande sui social tornando a parlare della sua esperienza in tv, tra il ruolo di concorrente e quello di opinionista al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi non smette di far discutere. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Eva Bonelli nella soap Vivere e tornata alla ribalta grazie al Grande Fratello, ha risposto ad alcune domande sui social tornando a parlare della sua esperienza in tv, tra il ruolo di concorrente e quello di opinionista.

Beatrice Luzzi: "Quella sedia al Grande Fratello me la sono guadagnata"

Dopo essere stata una delle protagoniste più dirompenti della diciassettesima edizione del reality – segnata dalla sua personalità diretta e dalla tormentata relazione con Giuseppe Garibaldi – la Luzzi è stata chiamata la stagione successiva a sedersi sulla poltrona di opinionista accanto a Cesara Buonamici. Un’esperienza che, a suo dire, ha suscitato reazioni contrastanti e parecchie gelosie.