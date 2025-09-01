Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Il ruolo da opinionista ha scatenato tanta invidia. Molti li ho trovati penosi
L'attrice ha risposto ad alcune domande sui social tornando a parlare della sua esperienza in tv, tra il ruolo di concorrente e quello di opinionista al Grande Fratello.
Beatrice Luzzi non smette di far discutere. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Eva Bonelli nella soap Vivere e tornata alla ribalta grazie al Grande Fratello, ha risposto ad alcune domande sui social tornando a parlare della sua esperienza in tv, tra il ruolo di concorrente e quello di opinionista.
Beatrice Luzzi: "Quella sedia al Grande Fratello me la sono guadagnata"
Dopo essere stata una delle protagoniste più dirompenti della diciassettesima edizione del reality – segnata dalla sua personalità diretta e dalla tormentata relazione con Giuseppe Garibaldi – la Luzzi è stata chiamata la stagione successiva a sedersi sulla poltrona di opinionista accanto a Cesara Buonamici. Un’esperienza che, a suo dire, ha suscitato reazioni contrastanti e parecchie gelosie.
"Ma sfatiamo ‘sto mito, non è che a me piace essere scomoda, proprio per niente, a me piacerebbe vivere ben comoda. [...] Tante volte io dico delle cose che trovo normalissime, evidenti, condivisibilissime, eppure creano tanto scompiglio. Non lo so, sarà la mia missione sulla terra, però non la sceglierei di nuovo. Ma non posso che essere così"
Il tema dell’invidia è stato affrontato senza mezzi termini:
"Beh, da quando ho messo il sedere su quella sedia d’opinionista devo dire che ho visto tanta invidia in giro, mamma mia, una cosa... Poi voglio dire, dai ragazzi, insomma, non è che ci sono capitata per caso lì, me la sono sudata quella sedia. Sono trent’anni che lavoro, quindi me la meritavo pure, no? [...] Ho trovato penosi, sinceramente, molti, molti personaggi e persone penose".
La sua visione della vita è, ancora una volta, in controtendenza rispetto alla maggioranza:
"Allora, considerate che io tornassi indietro non farei mai niente di quello che ho già fatto. Trovo molto lontane da me le persone che dicono “tornassi indietro rifarei tutto, anche gli errori”. No, io non rifarei neanche le cose giuste, tranne i miei figli"
Infine, la Luzzi ha ammesso di non aver ancora trovato un vero equilibrio interiore, né di volerlo raggiungere a tutti i costi. Beatrice Luzzi, con la sua visione spiazzante si conferma ancora una volta una delle voci più autentiche e fuori dagli schemi e anche molto divisiva nel panorama della tv italiana degli ultimi anni.
