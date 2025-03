Grande Fratello, per i 25 anni del reality arriva un'edizione speciale

News VIP

Il prossimo anno il Grande Fratello raggiunge il traguardo importante dei 25 anni e per festeggiare è prevista un'edizione speciale. Ecco l'ultima indiscrezione!

L'attuale edizione del Grande Fratello è agli sgoccioli: la Finale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì, 31 marzo, ma sembra che Mediaset stia già pensando al futuro. Il prossimo anno, infatti, il programma tv festeggerà i 25 anni di messa in onda ed è prevista per l'occasione un'edizione speciale.

GF, per i 25 anni del reality arriva l'edizione gold: l'indiscrezione

Come riporta Davide Maggio, infatti, l'edizione numero 19 del GF sarà un'edizione speciale (si parla di un'edizione gold), per celebrare il traguardo dei 25 anni del reality show.

Stando all'ultima indiscrezione, infatti, "Endemol sta pensando di mettere in piedi un GF Gold per celebrare i 5 lustri del programma" e si ipotizza di poter coinvolgere nel cast i concorrenti storici del programma, che costituiranno i vip dell'edizione. Mentre i concorrenti non vip verranno selezionati attraverso i casting, che avverranno dopo la chiusura dell'attuale edizione, con l'arrivo dell'estate.

Si auspica, scrive ancora Davide Maggio, che per l'edizione Gold non vengano richiamati i "professioni dei reality", cioè coloro per i quali il ritorno nella Casa non "rappresenta una novità, ma una consuetudine".

GF, addio al doppio appuntamento per le ultime puntate del programma

In attesa di scoprire qualcosa di più sull'edizione speciale che arriverà in tv per i 25 anni del reality show, il GF è pronto a concludere l'attuale edizione con l'appuntamento della Finale previsto per lunedì 31 marzo. Per gli ultimi appuntamenti, tuttavia, sono previsti alcuni cambiamenti nella messa in onda su Canale 5.

Come aveva già dichiarato Alfonso Signorini nelle prime settimane di questa stagione del reality show, il GF si è dimostrato un programma "ballerino", cambiando spesso la programmazione. Come svela sempre Davide Maggio, il reality tornerà in onda giovedì 13 marzo prossimo e sarà l'ultimo appuntamento doppio settimanale, mentre dalla prossima settimana le ultime puntate andranno in onda solo il lunedì:

"Prima della finale del 31 marzo ci saranno appena tre puntate, che saranno caratterizzate da diverse eliminazioni, considerando che nella Casa vivono ancora 11 inquilini"

Le ultime puntate del GF andranno, perciò, in onda giovedì 13 marzo, lunedì 17 marzo, con la semifinale prevista per il 24 marzo. I concorrenti ancora in gioco sono: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma (i primi tre finalisti di questa edizione), Luca Giglioli, Tommaso Franchi, MariaVittoria Minghetti, Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez e Shaila Gatta.

