Grande Fratello, ecco quando andranno in onda gli ultimi appuntamenti con il reality

Mancano quattro puntate alla fine di questa lunga edizione del Grande Fratello, reality show targato Mediaset che ha aperto la porta Rossa della Casa il 16 settembre 2024.

Grande Fratello, ecco quando andranno in onda le ultime quattro puntate

Ieri, è andata in onda la trentottesima puntata durante la quale è stata decreta la terza finalista dell'edizione. Sono tre i concorrenti in finale, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Il reality, tornerà in onda giovedì 13 marzo prossimo e sarà l'ultimo appuntamento doppio settimanale. La finalissima, invece, è prevista per lunedì 31 marzo.

"Prima della finale del 31 marzo ci saranno appena tre puntate, che saranno caratterizzate da diverse eliminazioni, considerando che nella Casa vivono ancora 11 inquilini" riporta Davide Maggio. I concorrenti ancora in gioco sono: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Luca Giglioli, Tommaso Franchi, MariaVittoria Minghetti, Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez e Shaila Gatta.

Giovedì 13 marzo ci sarà una nuova eliminazione: al televoto, si scontreranno Stefania Orlando, Helena Prestes e Chiara Cainelli. E' probabile, anche se non è ancora confermato ufficialmente che ci saranno più di un'eliminazione a puntata e la proclamazione di altri finalisti.

Il riepilogo degli ultimi appuntamenti con il Grande Fratello.

39esima: puntata giovedì 13 marzo

40esima: puntata lunedì 17 marzo

semifinale: lunedì 24 marzo

finale: lunedì 31 marzo

Dopo il Grande Fratello, andrà in onda un format nuovo sempre con la location della Casa, condotto da Ilary Blasi, The Couple, a partire da lunedì 7 aprile sempre in prima serata su Canale 5. Al reality parteciperanno alcune coppie/ che potranno essere composte da parenti, amici, complici, amanti o semplici conoscenti), dovranno convivere sotto lo stesso tetto e affrontare una serie di sfide e prove, fino a quando, alla fine, solo una coppia saprà aggiudicarsi il premio finale.

