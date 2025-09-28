Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "È stata un’esperienza quasi surreale, non è per tutti"

News VIP

La concorrente della 15esima edizione di Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo, ricorda la sua lunga e intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello.

La 15esima edizione di Tale e Quale Show è ufficialmente partita venerdì 26 settembre 2025 su Rai1! Tra le concorrenti in gara anche la showgirl Pamela Petrarolo che, in una recente intervista rilasciata a Superguidatv, ha ricordato la sua intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello.

La confessione di Pamela Petrarolo sul suo percorso al Gf

L'attesa è finalmente finita! Domani, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Al timone Simona Ventura, che per il 25esimo anniversario del reality show, ha promesso tante novità e sorprese. Accanto a lei ci saranno tre opinionisti d'eccezione, tutti storici gieffini: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Intanto, Pamela Petrarolo ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua partecipazione alla nuova edizione di Tale e Quale Show, il talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti, e fatto un bilancio del suo lungo percorso nella Casa più spiata d'Italia. L'ex volto di Non è la Rai ha parlato del rapporto speciale nato con Alfonso Signorini, ma anche delle numerose critiche ricevute una volta finito il reality show:

È stata un’esperienza quasi surreale, solo chi entra in quella casa può davvero raccontare che cosa si prova, quello che si vive, le dinamiche, le situazioni. Non è per tutti, sai, la casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini è stato molto carino con me, affettuoso, mi ha dato tanti consigli, anche quando sono uscita e poi sono rientrata. Mi sono sentita apprezzata, amata e questo non è mai scontato. Ho trovato una persona empatica. Le critiche? Quando entri nel mondo del reality devi metterlo in conto e quindi non ci si può rimanere male. Mi dispiace più che altro delle offese gratuite che vanno un po’ al di là, entrano nel personale e quello lo trovo un po’ squallido. Bisogna riflettere e provare ad empatizzare, a mettersi nei panni degli altri.

Pamela Petrarolo si sbilancia sulla nuova conduzione del Gf

Il Grande Fratello sta per tornare con una nuova e scoppiettante edizione. Un'edizione speciale che segnerà un vero e proprio ritorno alle origini e che vedrà alla guida per la prima volta Simona Ventura. A dire la sua ci ha pensato l'ex gieffina Pamela Petrarolo che, senza mezzi termini, ha svelato cosa realmente pensa del cambio alla conduzione:

Sono davvero molto felice per lei, è davvero una leonessa, una donna che ti rassicura, è una mamma. Simona è una donna che si dà tanto, anche a livello emotivo, ti dà tanti consigli, è una donna solare e in gamba, quindi sono sicura che farà molto bene.

