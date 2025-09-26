Grande Fratello, Francesca prima di entrare nella Casa: "Questa volta avrete la gatta da pelare"

News VIP

Dopo Anita Mazzotta, Matteo Azzali e Omer Elomari, sui social è stata presentata ufficialmente Francesca: ecco cosa ha rivelato la nuova concorrente del Grande Fratello nel video di presentazione.

Francesca Carrara è una concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello. A pochi giorni dalla prima puntata, che andrà in onda lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, sulla pagina ufficiale Instagram del reality show è stato pubblicato il video di presentazione della simpatica romana.

Il video di presentazione ufficiale di Francesca

È iniziato il conto alla rovescia per la prima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone Simona Ventura, che sarà affiancata in studio da tre opinionisti d'eccezione: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa del Gf? Al momento sono stati presentati l'ex pugile professionista Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Omer Elomari, la romana Francesca Carrara e il medico Giulio Carotenuto. Nell'attesa di conoscere il cast completo, sulla pagina ufficiale Instagram del programma è stato pubblicato il video di presentazione di Francesca:

Sono Francesca, ho 43 anni e ho due figli. Sono divorziata da 5 anni. Il Grande Fratello ha avuto tantissime gatte, questa volta avrete la gatta da pelare. Faccio trekking, sono una mamma che fa tutto da sola, a volte è faticoso, però ti ripaga tanto. Ho ricominciato a vivere dopo il divorzio, sono così, faccio casino.

Tutto su Francesca: la nuova concorrente del Gf

Dopo Anita Mazzotta, Matteo Azzali e Omer Elomari, sulla pagina social del Grande Fratello è stato condiviso il video di presentazione di Francesca Carrara, la nuova concorrente che ha già conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua schiettezza e spontaneità.

Francesca Carrara ha 43 anni e vive a Roma, dove lavora come tappezziera e restauratrice. Ha due figli e ha un ottimo rapporto con loro. Si definisce non solo mamma ma anche amica dei suoi, con quali condivide molte esperienze. Dopo essersi separata dal marito, Francesca ha deciso di riprendere in mano la sua vita e soprattutto la sua libertà. Grinta e determinazione fanno di Francesca una concorrente destinata a lasciare decisamente il segno nella Casa più spiata d'Italia.

