Grande Fratello, pagelle della terza puntata: Floriana zittisce Jonas (8), Domenico e il confronto imbarazzante (4)

News VIP

Ieri sera, il Grande Fratello è tornato in onda con la terza puntata: come si saranno comportati i concorrenti? Scopriamolo con le nostre pagelle!

Dopo la diretta della terza puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 13 ottobre, siamo pronti a dirvi la nostra su come si sono comportati i concorrenti del reality show di Canale 5, la conduttrice Simona Ventura e gli opinionisti in studio. Perciò, ecco le nostre pagelle della terza puntata del GF!

GF, pagelle terza puntata di lunedì 13 ottobre: Floriana zittisce Jonas (8), Domenico imbarazzante (4), la bolla scoppiata (nc)

Floriana zittisce Jonas, voto: 8

Per le prime due puntate del Grande Fratello ci siamo chiesti quale fosse il ruolo di Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, perché la conduzione rapidissima di Simona Ventura (che ha rivaleggiato quella di Carlo Conti all'ultimo Sanremo) non consentiva quasi ai tre opinionisti della nuova edizione del GF di potersi esprimere al meglio. Invece, ieri, nell'ambito del blocco della lite tra Omer e Jonas per una teglia di pizza in forno (ah, i maschi...) è intervenuta Floriana Secondi e che dire: l'ex gieffina ha servito alla grande! Rivolgendosi a Jonas, Floriana ha ammesso che non ha apprezzato il suo atteggiamento spocchioso nei confronti di Omer, né i termini che ha usato con l'altro gieffino: "Al terzo stic**** ti avrei dato una capocciata" ha dichiarato l'opinionista, per poi proseguire dichiarando che non basta aver letto qualche libro per poter insegnare la vita agli altri. Con poche frasi, Floriana ha zittito Jonas e il gieffino è apparso come un cane bastonato per tutto il tempo della puntata, tanto che non ha quasi espresso più un'opinione! Altro che lettera a Leopardi...Voto: 8.

Domenico e l'imbarazzante confronto con la compagna Valentina, voto: 4 (possiamo avere lei come concorrente?)

Parlando di figure barbine, come piacerebbe dire a SuperSimo, ne ha fatta una sicuramente Domenico: dopo aver flirtato, sbaciucchiato e abbracciato Benedetta per tutta la settimana, il gieffino non si aspettava certo che la sua compagna, Valentina, decidesse di affrontarlo per ricordargli di avere una famiglia a casa. La donna è parsa visibilmente e giustamente alterata, ma non solo non se l'è presa con Benedetta, ma ha anche tenuto testa ai barbari commenti di Domenico, la cui unica difesa in realtà è stata un borbottato 'ma lei lo sa che sono fatto così'. Caro Grande Fratello, quante firme ti occorrono per buttare fuori Domenico e tenerci in Casa Valentina? Chiedo per una schiera di fan del GF che ieri sui social hanno bocciato alla grande Domenico e la sua retorica maschilista e del tutto priva di rispetto. Voto: 4.

Donatella "dea del pulito", ma anche meno, voto: 4

Parlando di maschilismo, non abbiamo potuto fare a meno di notare che anche nel caso di Donatella si continui a portare avanti una certa narrazione che la vuole relegata alla donna della cucina, la dea delle pulizie, la cui grande storia d'amore è quella con la pezza gialla che ha cercato insistentemente per tutta la settimana. Vero è che Donatella vuole essere raccontata così, che il suo personaggio si basa sul prototipo casalinga disperata del Tavoliere delle Puglie, ma forse, come ha sottolineato brillantemente Ascanio Pacelli, non si sta mettendo davvero in gioco come concorrente. Un'altra perplessità l'ha scatenata la lettera del marito Andrea: in assenza della moglie, una vicina di casa sfama i figli, la madre di Donatella pulisce e la sorella di lei dà una mano in casa. Non sia mai che un uomo si degni di sollevare uno spolverino, potrebbe sollevare un polverone...Siamo perplesse dallo sfoggio di cultura patriarcale che si cerca di far passare come forma di accudimento da parte delle donne. Che tristezza, avere questa conversazione nel 2025. Voto: 4.

La bolla scoppiata, non ci siamo proprio, voto: non classificato

Il vero tasto dolente della terza puntata del Grande Fratello è stato però rappresentato dalla narrazione - non veritiera e propagandistica - che si è scelto di dare agli inquilini del genocidio palestinese e degli accordi di pace raggiunti tra "Israele e Hamas". Non soltanto in questo caso la conduzione di Simona Ventura si è rivelata approssimativa, fallace e poco rispettosa delle vittime del genocidio, ma anche poco in linea con l'intero programma. E non perché al GF non si possa parlare di argomenti simili (ricordiamo un caso di qualche anno fa, in cui fu un servizio del TG5 ad annunciare ai gieffini nella Casa una notizia della stessa importanza. Ma perché l'argomento è stato trattato in maniera approssimativa e senza riportare ciò che esattamente è accaduto. Per comprendere il perché di questo giudizio, basta riguardare i volti di Rasha e Omer, ma anche riascoltare le parole di Benna e andare alla ricerca dei video del fuori onda in cui è evidente che la favoletta raccontata ai gieffini non regge. "La guerra è finita, sì ma sono finite anche le persone" ha ammesso Rasha. Sipario. Nulla da aggiungere.

Scopri le ultime news su Grande Fratello