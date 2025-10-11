Grande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas: "Attenti alle parole che usate con me", la regia interviene!

News VIP

Al Grande Fratello si è sfiorata la rissa tra Omer e Jonas. Cos'è accaduto? La regia è intervenuta a censurare...

Nella Casa del Grande Fratello si è sfiorata la rissa tra due concorrenti: stiamo parlando di Omer e di Jonas, che si sono lanciati strali e sono stati divisi dagli altri gieffini prima che la situazione degenerasse. Cos'è successo tra i due? La tensione è montata dopo l'uscita di Anita Mazzotti dalla Casa, ma la causa scatenante sarebbe stata l'apertura del forno nel quale stava cuocendo una pizza...

GF, si sfiora la rissa tra Omer e Jonas!

Da qualche ora è stato annunciato che Anita Mazzotta ha abbandonato la Casa del Grande Fratello per motivi famigliari e questo ha acuito le tensioni tra alcuni gieffini, portando a una rissa quasi sfiorata tra Omer Elomari e Jonas Pepe. I due concorrenti del reality show condotto da Simona Ventura, infatti, sono stati protagonisti di attimi di panico nella Casa, tanto che la regia è intervenuta a censurare la loro lite. L'intervento però non è stato abbastanza rapido, dato che su X hanno iniziato a circolare alcuni video che mostrano come i due gieffini si siano scaldati particolarmente e sia stato necessario l'intervento di altri concorrenti per dividerli e farli ragionare.

A scatenare il litigio è stato Jonas, quando ha cercato di aprire il forno nel quale cuoceva la pizza preparata da Omer. Quest'ultimo ha reagito in maniera furibonda, tanto da scatenare la reazione degli altri inquilini. La regia è intervenuta a censurare, ma poco dopo gli spettatori hanno assistito al tentativo dei gieffini di separare i due. Omer ha urlato contro il modello romano "Vuoi fare l'uomo? Fammi vedere che uomo sei. Vieni, fammi vedere. Sei un deficiente ignorante, non capisci niente della gente. Stai zitto". Successivamente, si è sfogato con Matteo e Domenico, affermando di essere stato volutamente provocato da Jonas, che avrebbe creato un pretesto per litigare solo per sfogare le sue frustrazioni:

"Io ho percepito tutto, ho visto come ha fatto con la gamba. Sto controllando io la pizza, cosa vuoi? Quando lui fa il pane, mica mi metto in mezzo. Non lo faccio mai. Se apri il forno ogni secondo, la pizza non si cuoce. Ma lui voleva andare oltre

GF, volano stracci tra Omer e Jonas: "Ignorante, bada a come parli!"

Nella rissa quasi sfiorata tra Omer e Jonas, gli altri inquilini hanno cercato di separarli e di farli ragionare. Omer ha raggiunto il gruppo in cucina e Donatella l'ha rimproverato, ricordandogli che è più grande di Jonas e deve dimostrarsi maturo: "Poi tu sei grande, lascia perdere...Ma per che cosa avete litigato?" Il gieffino però era ancora molto teso e ha risposto a tono, lasciando però intendere di non voler essere usato come un capro espiatorio emotivo:

"Io non ho detto niente, non vi potete sfogare con me...Siete tristi, felici, non mi importa, io sono un essere umano, posso reagire a ognuno di voi. State attenti alle parole che usate con me"

La tensione ha rischiato di riaccendersi quando Giulia gli ha fatto notare di essere ancora molto alterato e Omer le ha risposto a tono dicendole che non aveva nulla contro di lei e che non doveva immischiarsi. "Ma stai parlando con tutti in questo caso" è intervenuta ancora la gieffina, mentre Matteo portava Omer in un'altra stanza.

