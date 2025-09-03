TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Oriana Marzoli al timone di un nuovo programma televisivo: ecco quale
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Oriana Marzoli al timone di un nuovo programma televisivo: ecco quale

Eleonora Gasparini

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e altri reality show, l'influencer Oriana Marzoli è pronta a debuttare come conduttrice della trasmissione El Loco Amor: "Non vedo l'ora".

Grande Fratello, Oriana Marzoli al timone di un nuovo programma televisivo: ecco quale

Momento d'oro per Oriana Marzoli. Dopo aver partecipato alla settima edizione Vip del Grande Fratello, la finalista venezuelana è pronta a intraprendere una nuova avventura televisiva: sarà infatti al timone dello show spagnolo El Loco Amor insieme a Sebastián Gallego.

Nuova avventura televisiva per Oriana Marzoli dopo il Gf Vip

Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste più chiacchierate e discusse della settima edizione Vip del Grande Fratello, che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Un'edizione decisamente sfortunata per i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini perché segnata da numerose pagine di brutta televisione: tra accese e gravi liti, polemiche e numerose squalifiche.

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al Gf Vip, la Marzoli è pronta a lanciarsi in una nuova esperienza televisiva. La discussa influencer venezuelana è stata scelta per condurre El Loco Amor, un nuovo reality targato Mediaset Spagna e disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Oriana Marzoli conduttrice de El Loco Amor

Oriana Marzoli sarà alla conduzione del nuovo show spagnolo El Loco Amor al fianco di Sebastián Gallego. Il reality vede protagonisti un gruppo di single pronti a mettere in gioco i propri sentimenti alla ricerca del vero amore. Scendendo nel dettaglio, ogni concorrente affronterà la conoscenza con tre conquistatori, nella speranza che uno di loro possa davvero rappresentare la propria anima gemella. A raccontare tutte le emozioni prima del grande debutto è stata proprio la Marzoli:

Ciao ragazzi, sono Oriana Marzoli e farò parte del nuovo dating spettacolare di Mediaset Infinity “El Loco Amor”. Penso che sarà storico! Ma a parte il fatto che non vedrete assolutamente nulla di simile penso che vi darò anche alla mia presenza, ci sarò anch’io per consigliare e darvi alcuni consigli su come conoscere le persone! Perché è vero che dopo il mio curriculum abbastanza ampio in argomenti d’amore sapremo riconoscere un po’ cos’è una “red flag”, dove sì, dove no, che ci provi.

Leggi anche Ex gieffino nel cast di un reality show spagnolo

La bella notizia è stata condivisa sui social da Oriana ed è stata commentata anche da alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip: da Micol Incorvaia e Alberto De Pisis fino ad Antonella Fiordelisi. Proprio quest'ultima ha pubblicato delle foto insieme alla sua amica e una dolce dedica di auguri per la sua nuova esperienza televisiva: "In bocca al lupo per il tuo nuovo programma. Spaccherai".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Lorenzo Spolverato polemizza contro gli influencer a Venezia: "Che cosa ci fanno lì?"
news VIP Grande Fratello, Lorenzo Spolverato polemizza contro gli influencer a Venezia: "Che cosa ci fanno lì?"
Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand: cosa succede?
news VIP Chiara Ferragni, scomparsi tutti i post dalla pagina Instagram del suo brand: cosa succede?
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: in arrivo un bebè? "Avvistati insieme dal ginecologo"
news VIP Stefano De Martino e Caroline Tronelli: in arrivo un bebè? "Avvistati insieme dal ginecologo"
Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2025: Michele non guarirà mai del tutto?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 4 settembre 2025: Michele non guarirà mai del tutto?
Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice altro che crisi: l'amore va a gonfie vele
news VIP Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice altro che crisi: l'amore va a gonfie vele
Pechino Express, nel cast anche Sonia Bruganelli e il figlio? L'indiscrezione
news VIP Pechino Express, nel cast anche Sonia Bruganelli e il figlio? L'indiscrezione
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 settembre 2025: Doruk incontra Sarp, Julide muore!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 settembre 2025: Doruk incontra Sarp, Julide muore!
Fedez e la dedica d'amore per il 23esimo compleanno della fidanzata Giulia Honegger
news VIP Fedez e la dedica d'amore per il 23esimo compleanno della fidanzata Giulia Honegger
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV