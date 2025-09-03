Grande Fratello, Oriana Marzoli al timone di un nuovo programma televisivo: ecco quale

News VIP

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e altri reality show, l'influencer Oriana Marzoli è pronta a debuttare come conduttrice della trasmissione El Loco Amor: "Non vedo l'ora".

Momento d'oro per Oriana Marzoli. Dopo aver partecipato alla settima edizione Vip del Grande Fratello, la finalista venezuelana è pronta a intraprendere una nuova avventura televisiva: sarà infatti al timone dello show spagnolo El Loco Amor insieme a Sebastián Gallego.

Nuova avventura televisiva per Oriana Marzoli dopo il Gf Vip

Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste più chiacchierate e discusse della settima edizione Vip del Grande Fratello, che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Un'edizione decisamente sfortunata per i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini perché segnata da numerose pagine di brutta televisione: tra accese e gravi liti, polemiche e numerose squalifiche.

A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione al Gf Vip, la Marzoli è pronta a lanciarsi in una nuova esperienza televisiva. La discussa influencer venezuelana è stata scelta per condurre El Loco Amor, un nuovo reality targato Mediaset Spagna e disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Oriana Marzoli conduttrice de El Loco Amor

Oriana Marzoli sarà alla conduzione del nuovo show spagnolo El Loco Amor al fianco di Sebastián Gallego. Il reality vede protagonisti un gruppo di single pronti a mettere in gioco i propri sentimenti alla ricerca del vero amore. Scendendo nel dettaglio, ogni concorrente affronterà la conoscenza con tre conquistatori, nella speranza che uno di loro possa davvero rappresentare la propria anima gemella. A raccontare tutte le emozioni prima del grande debutto è stata proprio la Marzoli:

Ciao ragazzi, sono Oriana Marzoli e farò parte del nuovo dating spettacolare di Mediaset Infinity “El Loco Amor”. Penso che sarà storico! Ma a parte il fatto che non vedrete assolutamente nulla di simile penso che vi darò anche alla mia presenza, ci sarò anch’io per consigliare e darvi alcuni consigli su come conoscere le persone! Perché è vero che dopo il mio curriculum abbastanza ampio in argomenti d’amore sapremo riconoscere un po’ cos’è una “red flag”, dove sì, dove no, che ci provi.

La bella notizia è stata condivisa sui social da Oriana ed è stata commentata anche da alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip: da Micol Incorvaia e Alberto De Pisis fino ad Antonella Fiordelisi. Proprio quest'ultima ha pubblicato delle foto insieme alla sua amica e una dolce dedica di auguri per la sua nuova esperienza televisiva: "In bocca al lupo per il tuo nuovo programma. Spaccherai".

