Grande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena

Al Grande Fratello, Francesco Rana racconta la rottura con la ex: ma lei lo distrugge su Instagram.

Al Grande Fratello, le storie personali dei concorrenti spesso diventano argomento di discussione tanto quanto le dinamiche dentro la Casa. È il caso di Francesco Rana, il giovane pugliese che, parlando con i suoi coinquilini, ha deciso di raccontare un pezzo importante del suo passato sentimentale — e le sue parole non sono passate inosservate, soprattutto per la reazione della sua ex fidanzata.

Grande Fratello, l’ex di Francesco Rana tuona: "un patriarcale e maschilista del cavolo"

Durante una chiacchierata con alcuni concorrenti, Rana ha spiegato di essersi trasferito dalla Puglia a Trieste per lavoro. Un passo importante che non aveva affrontato da solo, ma insieme alla fidanzata Sabrina, con la quale aveva deciso di andare a convivere.

Tuttavia, quella che sembrava una nuova avventura piena di speranze si è presto trasformata in una convivenza difficile. Il gieffino ha infatti confessato di aver compreso, col tempo, che quella relazione non funzionava più.

“Con la convivenza ho capito di non sopportarla più e l’ho lasciata”, ha raccontato ai compagni.

Una frase diretta e apparentemente definitiva, che però non è piaciuta affatto alla diretta interessata. Poco dopo la messa in onda delle dichiarazioni di Francesco, la sua ex fidanzata Sabrina ha voluto replicare con un duro sfogo pubblicato sui social, in cui ha raccontato la sua versione dei fatti — molto diversa da quella ascoltata nella Casa.

Nel suo lungo messaggio, la ragazza ha difeso la sua scelta di trasferirsi a quasi mille chilometri da casa per amore, sottolineando quanto impegno avesse messo nella loro relazione e nella nuova vita insieme:

“Una ragazza che a 20 anni lascia casa e viene con te a Trieste a 900 km di distanza è solo da apprezzare. Una ragazza che si è spaccata il culo per pulirti una casa, prepararti da mangiare, lavarti la roba, stirarti la divisa e allo stesso tempo lavorava più ore al giorno di te e guadagnava più di te.” Parole amare, che lasciano intendere una delusione profonda e un rancore ancora vivo. Ma la replica di Sabrina non si ferma qui: Sei sicuro di averla lasciata tu? O ti ha lasciato lei perché sei solo un patriarcale e maschilista del cavolo? Per non parlare del tuo campanilismo, tanto che piangevi di continuo che volevi tornare a casa. Alla fine, a forza di cestini della salumeria, al Comune di casa tua ci sei andato a lavorare, hai visto?”

Il messaggio si chiude con un tono ancora più diretto e polemico, che sembra voler mettere fine a ogni dubbio sulla versione dei fatti raccontata da Rana:

“Ma non sciacquarti di bocca di continuo. SEI STATO LASCIATO, e hai dato anche fastidio per molto tempo. Meglio che stai zitto, che se inizia a parlare la gente che sa, la faccia te la sotterri sotto il letto del Grande Fratello.”

Un messaggio che ha fatto rapidamente il giro dei social, raccogliendo reazioni contrastanti tra chi ha preso le parti di Francesco e chi invece ha apprezzato la schiettezza della sua ex. Nel frattempo, dentro la Casa, Rana sembra ignaro della bufera che si è scatenata fuori, ma non è escluso che, alla prima occasione, Simona Ventura possa metterlo al corrente di quanto accaduto

