TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello: Omer e Francesca nel cast della nuova edizione, la presentazione ufficiale (VIDEO)
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello: Omer e Francesca nel cast della nuova edizione, la presentazione ufficiale (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Dopo Matteo, Anita e Jonas, la conduttrice Simona Ventura ha presentato altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello: Omer e Francesca.

Grande Fratello: Omer e Francesca nel cast della nuova edizione, la presentazione ufficiale (VIDEO)

Lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che questa volta vedrà lo sbarco di Simona Ventura in veste di conduttrice. Nell'attesa, sulla pagina social del reality show, sono stati presentati i primi concorrenti ufficiali.

Omer e Francesca sono due nuovi concorrenti ufficiali del Gf

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone Simona Ventura, che ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini: personaggi sconosciuti dal grande pubblico, nessun ripescaggio e né ingressi a sorpresa, maggior attenzione alle storie dei protagonisti.

Tra le novità la presenza dei commentatori, tre figure ben conosciute ai telespettatori e soprattutto ai fan storici del reality show: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia? Dopo Matteo Azzali, Anita Mazzotta e Jonas Pepe, oggi sono stati presentati sui social altri due gieffini: Omer e Francesca.

La presentazione di Omer e Francesca

Omer e Francesca sono altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Con la conduzione di Simona Ventura, la Casa più amata e spiata d’Italia si prepara ad aprire le porte a nuove storie, emozioni e sfide tra concorrenti pronti a mettersi davvero in gioco.

Dopo Matteo Azzali, Anita Mazzotta e Jonas Pepe, la conduttrice ha presentato due nuovi concorrenti del popolare reality show. Omer, un ragazzo che è scappato dal suo paese d'origine e ha cercato di rifarsi una vita in Italia, e Francesca, giovane romana con una storia familiare molto cumune e dolorosa:

Leggi anche Scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti del nuovo Gf

Omer..La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi, è dovuto scappare dal suo Paese ma non ha mai smesso di lottare. È forte, è carismatico e ha un sorriso speciale. L’Italia è stata la sua rinascita, la Casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita? [...] Francesca, la romana de Roma. È giovane, ma ha già due figli grandi. Per loro non è solo una mamma, ma un'amica. Una famiglia perfetta, poi un sospetto: un appostamento e la scoperta del tradimento.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Elodie illumina San Siro: stasera su Canale 5, il suo The Stadium Show
anticipazioni TV Elodie illumina San Siro: stasera su Canale 5, il suo The Stadium Show
Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?
news VIP Paola Caruso e lo sfogo sui social: "Che ti inc**** a fare se ti dicono che sei rifatta?". C'entra Samira Lui?
Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2025: Alice dà un ultimatum a Vinicio. Che succederà ora?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2025: Alice dà un ultimatum a Vinicio. Che succederà ora?
Temptation Island, Francesca Baroni sorprende: "Basta tv, ora mi divido tra..."
news VIP Temptation Island, Francesca Baroni sorprende: "Basta tv, ora mi divido tra..."
Suzuki Jukebox. La notte delle hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino
anticipazioni TV Suzuki Jukebox. La notte delle hit, stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e Clementino
Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
anticipazioni TV Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
Grande Fratello, Cristina Plevani conferma che sarà tra le opinioniste: "Mi sono anche candidata io per questo ruolo"
news VIP Grande Fratello, Cristina Plevani conferma che sarà tra le opinioniste: "Mi sono anche candidata io per questo ruolo"
Helena Prestes e Shaila Gatta protagoniste del nuovo reality di Amazon
news VIP Helena Prestes e Shaila Gatta protagoniste del nuovo reality di Amazon
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV