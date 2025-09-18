Grande Fratello: Omer e Francesca nel cast della nuova edizione, la presentazione ufficiale (VIDEO)

News VIP

Dopo Matteo, Anita e Jonas, la conduttrice Simona Ventura ha presentato altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello: Omer e Francesca.

Lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che questa volta vedrà lo sbarco di Simona Ventura in veste di conduttrice. Nell'attesa, sulla pagina social del reality show, sono stati presentati i primi concorrenti ufficiali.

Omer e Francesca sono due nuovi concorrenti ufficiali del Gf

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone Simona Ventura, che ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini: personaggi sconosciuti dal grande pubblico, nessun ripescaggio e né ingressi a sorpresa, maggior attenzione alle storie dei protagonisti.

Tra le novità la presenza dei commentatori, tre figure ben conosciute ai telespettatori e soprattutto ai fan storici del reality show: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia? Dopo Matteo Azzali, Anita Mazzotta e Jonas Pepe, oggi sono stati presentati sui social altri due gieffini: Omer e Francesca.

La presentazione di Omer e Francesca

Omer e Francesca sono altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Con la conduzione di Simona Ventura, la Casa più amata e spiata d’Italia si prepara ad aprire le porte a nuove storie, emozioni e sfide tra concorrenti pronti a mettersi davvero in gioco.

Dopo Matteo Azzali, Anita Mazzotta e Jonas Pepe, la conduttrice ha presentato due nuovi concorrenti del popolare reality show. Omer, un ragazzo che è scappato dal suo paese d'origine e ha cercato di rifarsi una vita in Italia, e Francesca, giovane romana con una storia familiare molto cumune e dolorosa:

Leggi anche Scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti del nuovo Gf

Omer..La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi, è dovuto scappare dal suo Paese ma non ha mai smesso di lottare. È forte, è carismatico e ha un sorriso speciale. L’Italia è stata la sua rinascita, la Casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita? [...] Francesca, la romana de Roma. È giovane, ma ha già due figli grandi. Per loro non è solo una mamma, ma un'amica. Una famiglia perfetta, poi un sospetto: un appostamento e la scoperta del tradimento.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.