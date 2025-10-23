Grande Fratello, Omer e Domenico a confronto su Jonas: "Lui vuole fare sempre il superiore" (VIDEO)

News VIP

Dopo i recenti botta e risposta nella Casa del Grande Fratello, Omer Elomari e Domenico D'Alterio si sono riuniti e confrontati sull'atteggiamento assunto da Jonas Pepe.

Omer Elomari e Jonas Pepe sono arrivati davvero ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Domenico D'Alterio, infatti, il concorrente siriano ha commentato i loro ultimi scontri e criticato il comportamento assunto dal giovane modello.

Jonas sotto accusa al Gf

Manca sempre meno alla nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'eliminazione dal gioco di Giulio Carotenuto e Bena, i concorrenti ancora in gioco sono: Rasha Younes, Matteo Azzali, Benedetta Stocchi, Domenico D'Alterio, Donatella Mercoledisanto, Francesco Rana, Mattia Scudieri, Omer Elomari, Jonas, Anita Mazzotta, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Ivana Castorina, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Flaminia Romoli. Chi sarà il/la prossimo/a ad uscire?

Nell'attesa di scoprirlo, Omer e Jonas sembrano non riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente, anzi non perdono mai occasione di punzecchiarsi o lanciarsi velenose frecciatine. A far luce sulla situazione ci ha pensato il concorrente siriano che, parlando con Domenico, ha rivelato il suo reale pensiero sul giovane modello.

Domenico e Omer criticano Jonas

Jonas Pepe è sicuramente uno dei protagonisti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello. A commentare il suo atteggiamento, spesso arrogante, ci hanno pensato Omer Elomari e Domenico D'Alterio. Nonostante sia ormai evidente la poca simpatia reciproca tra i due concorrenti, il campano ci ha tenuto a sottolineare di non essere d'accordo con il modo in cui il modello si sta comportando nella Casa.

"Sta esagerando nei tuoi confronti, ti provoca. Ho percepito che non vi piacete e che lui vuole fare sempre il superiore", ha dichiarato Domenico. Secondo Omer, invece, ciò che infastidisce Jonas è il fatto di non riuscire a farsi notare ed emergere nella Casa. "Tu hai coraggio nel parlare. Secondo me tu sei più maturo di lui su certe cose" ha continuato il concorrente campano, analizzando il comportamento di entrambi. Un pensiero che ha messo d'accordo anche il siriano: anche secondo lui, Jonas tende a evitarlo proprio perché percepisce questa differenza di maturità.

Come reagirà Jonas quando scoprirà il pensiero dei suoi compagni di gioco? Il modello tornerà a scontrarsi con Omer? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del popolare reality show condotto da Simona Ventura, che andrà in onda lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5.

