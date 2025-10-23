TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Omer e Domenico a confronto su Jonas: "Lui vuole fare sempre il superiore" (VIDEO)
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Omer e Domenico a confronto su Jonas: "Lui vuole fare sempre il superiore" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Dopo i recenti botta e risposta nella Casa del Grande Fratello, Omer Elomari e Domenico D'Alterio si sono riuniti e confrontati sull'atteggiamento assunto da Jonas Pepe.

Grande Fratello, Omer e Domenico a confronto su Jonas: "Lui vuole fare sempre il superiore" (VIDEO)

Omer Elomari e Jonas Pepe sono arrivati davvero ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Domenico D'Alterio, infatti, il concorrente siriano ha commentato i loro ultimi scontri e criticato il comportamento assunto dal giovane modello.

Jonas sotto accusa al Gf

Manca sempre meno alla nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'eliminazione dal gioco di Giulio Carotenuto e Bena, i concorrenti ancora in gioco sono: Rasha Younes, Matteo Azzali, Benedetta Stocchi, Domenico D'Alterio, Donatella Mercoledisanto, Francesco Rana, Mattia Scudieri, Omer Elomari, Jonas, Anita Mazzotta, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Ivana Castorina, Grazia Kendi, Giulia Soponariu e Flaminia Romoli. Chi sarà il/la prossimo/a ad uscire?

Nell'attesa di scoprirlo, Omer e Jonas sembrano non riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente, anzi non perdono mai occasione di punzecchiarsi o lanciarsi velenose frecciatine. A far luce sulla situazione ci ha pensato il concorrente siriano che, parlando con Domenico, ha rivelato il suo reale pensiero sul giovane modello.

Domenico e Omer criticano Jonas

Jonas Pepe è sicuramente uno dei protagonisti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello. A commentare il suo atteggiamento, spesso arrogante, ci hanno pensato Omer Elomari e Domenico D'Alterio. Nonostante sia ormai evidente la poca simpatia reciproca tra i due concorrenti, il campano ci ha tenuto a sottolineare di non essere d'accordo con il modo in cui il modello si sta comportando nella Casa.

"Sta esagerando nei tuoi confronti, ti provoca. Ho percepito che non vi piacete e che lui vuole fare sempre il superiore", ha dichiarato Domenico. Secondo Omer, invece, ciò che infastidisce Jonas è il fatto di non riuscire a farsi notare ed emergere nella Casa. "Tu hai coraggio nel parlare. Secondo me tu sei più maturo di lui su certe cose" ha continuato il concorrente campano, analizzando il comportamento di entrambi. Un pensiero che ha messo d'accordo anche il siriano: anche secondo lui, Jonas tende a evitarlo proprio perché percepisce questa differenza di maturità.

Leggi anche Alex Belli e Delia Duran presto genitori!

Come reagirà Jonas quando scoprirà il pensiero dei suoi compagni di gioco? Il modello tornerà a scontrarsi con Omer? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del popolare reality show condotto da Simona Ventura, che andrà in onda lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful: Lisa Yamada, alias Luna Nozawa, incanta Los Angeles. Ecco cosa è successo
anticipazioni TV Beautiful: Lisa Yamada, alias Luna Nozawa, incanta Los Angeles. Ecco cosa è successo
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2025
Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia
news VIP Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia
Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta
news VIP Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta
This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5
anticipazioni TV This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5
Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
news VIP Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
news VIP Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV