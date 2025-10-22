TGCom24
Grande Fratello, nuovo scontro tra Donatella e Francesco: "Stai recitando, ti sei inventato un personaggio" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Non c'è pace per Donatella Mercoledisanto e Francesco Rana: i due concorrenti della 19esima edizione del Grande Fratello non sembrano proprio riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto. Infastidita dalle parole e dal comportamento assunto dal giovane concorrente nei suoi confronti, la simpatica pugliese ha deciso di affrontarlo e chiarire la situazione.

Donatella affronta Francesco al Gf

Lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tre i concorrenti al televoto che, nella prossima diretta, rischieranno di dover abbandonare il popolare reality show condotto da Simona Ventura: Rasha Younes, Matteo Azzali e Benedetta Stocchi. Dopo Giulio Carotenuto e Bena, chi uscirà? Nell'attesa di scoprirlo, nella Casa è scoppiata un'altra discussione tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto.

Tutto è nato quando, in occasione del #backtothefutureday, i concorrenti hanno scritto su un almanacco del futuro le proprie previsioni. La prima a esporsi è stata Donatella che, alla domanda 'Chi si rivelerà il più finto in futuro', ha fatto il nome Francesco: "Penso che tu stai recitando un ruolo qui dentro. Ti sei inventato questo personaggio". È stata poi la volta del concorrente pugliese. Il ragazzo ha rivelato che, secondo lui, Donatella si rivelerà la più finta di tutti. Affermazioni taglienti che hanno portato i due a scontrarsi nuovamente.

Francesco e Donatella ai ferri corti

Le previsioni sul futuro hanno provocato non poco scompiglio nella Casa del Grande Fratello. Infastidita dalle parole usate da Francesco Rana nei suoi confronti, Donatella Mercoledisanto ha deciso di affrontarlo. Senza mezzi termini, la simpatica concorrente pugliese gli ha rivelato il reale motivo che l'ha spinta a nominare Flaminia Romoli durante l'ultima diretta, sottolineando di non agire per ottenere consensi dal pubblico: "Io non devo fare niente per il pubblico. Non mando in Nomination una persona per il pubblico. Togliti questo pregiudizio che hai".

Le motivazioni di Donatella, però, non hanno per niente convinto Francesco, che è rimasto fermo sulla sua posizione. "Quello che penso, lo dico. Io non sto qua per apparire come voi, io sto qui per esperienza, per godermi il gioco, per divertirmi. Io sono sempre me stesso" ha dichiarato il giovane concorrente cercando di difendersi dalle accuse.

Ad aggiungersi alla conversazione Domenico D'Alterio, che si è schierato dalla parte di Donatella. "Lei è tutto tranne che finta. Tu e Donatella non vi siete mai presi dal primo giorno". Parole che hanno provocato la reazione immediata di Francesco che, visibilmente amareggiato, ha chiarito la sua posizione nei confronti della donna: "Io ci sto provando ad andare d'accordo con lei, c'è la buona volontà. Io quello che faccio qua, lo faccio anche fuori. Sono proprio così". I due riusciranno a trovare un punto d'incontro o finiranno per allontanarsi definitivamente?

Guida TV