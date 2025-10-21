TGCom24
Grande Fratello, l'emozionante confessione di Anita Mazzotta sulla mamma: "Mi ha lasciato dei messaggi"

Eleonora Gasparini

Dopo aver fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello, la gieffina Anita Mazzotta si è lasciata andare a delle rivelazioni davvero emozionanti sulla sua mamma, che è venuta a mancare da poco.

Grande Fratello, l'emozionante confessione di Anita Mazzotta sulla mamma: "Mi ha lasciato dei messaggi"

Dopo una breve assenza, Anita Mazzotta ha deciso di tornare al Grande Fratello e continuare il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia. Parlando con i suoi compagni di avventura, la bella piercer milanese ci ha tenuto a sottolineare di essere rientrata in gioco per mantenere una promessa fatta alla mamma.

Anita Mazzotta torna al GF

La quarta puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5, ha visto il ritorno di Anita Mazzotta. La gieffina ha spiegato di aver deciso di rientrare nella Casa per mantenere la promessa fatta a sua mamma, scomparsa da pochi giorni, e per cercare di superare questo momento difficile insieme ai suoi compagni di avventura:

Sono stati giorni difficili, sono di nuovo qui per volontà di mia madre, per volontà mia. Mamma non c’è più. Ho richiesto di tornare, può essere comprensibile o meno come scelta, ma era una promessa. Al momento, per quanto sembri assurdo, la cosa che volevo era chiudermi in questa bolla con tutti voi e non pensare al fuori. Ci vorrei pensare più avanti.

Leggi anche Scintille al Gf tra Benedetta e Francesca

Una decisione che ha commosso tutti i concorrenti del reality show condotto da Simona Ventura che, una volta sfreezzati, sono andati subito ad abbracciare Anita per dimostrarle tutto il loro affetto. Proprio la ragazza, subito dopo la diretta, è tornata a parlare della sua mamma, rivelando dei retroscena inediti molto emozionanti.

I retroscena di Anita sulla scomparsa della mamma

A poche ore dal suo ritorno nella Casa del Grande Fratello, la gieffina Anita Mazzotta si è lasciata andare a delle emozionanti confessioni legate alla scomparsa della sua mamma. Come riportato da Isa e Chia, parlando con Grazia Kendi e altri concorrenti, la piercer milanese ha raccontato di aver trovato dei messaggi inaspettati e che la madre non l'aveva informata delle sue reali condizioni di salute per evitare che lei rifiutasse di partecipare al programma:

Mi ha lasciato dei messaggi scritti che scriveva da tempo...mi ha lasciato una chat. Lei sapeva il tempo che le mancava. Non me l'ha detto per farmi fare il programma. Quando ero in quarantena mi ha detto che la visita non era andata bene, in realtà le hanno stoppato la cura. Lei ha rinunciato alla mia presenza per farmi stare qua. E io chi ca**o sono io ora per dire no dopo che tu hai rinunciato a tua figlia...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

