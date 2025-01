Grande Fratello, nuovo gemellaggio con il Gran Hermano in arrivo: ecco quali gieffini sono coinvolti!

News VIP

Tra GF e Gran Hermano ci sarà un nuovo gemellaggio? Ecco chi sarebbero i gieffini coinvolti.

Questa edizione del Grande Fratello ha visto diversi scambi di concorrenti con la versione spagnola del reality show, il Gran Hemano. Dopo Shaila e Lorenzo e Tommaso, anche altri gieffini potrebbero essere coinvolti in un nuovo gemellaggio. Scopriamo insieme di chi potrebbe trattarsi!

GF, nuovo gemellaggio tra il reality e il Gran Hermano!

Non è la prima volta che tra il GF e il Gran Hermano si verifica un gemellaggio con uno scambio di concorrenti. Dall'inizio di questa edizione, infatti, il reality show ha "prestato" alla controparte spagnola alcuni concorrenti, come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, accogliendo nella Casa Maica Benedicto, che aveva dimostrato una certa simpatia per Tommaso Franchi.

Sperando di creare una ship tra i due concorrenti, gli autori del GF avevano inviato poi Tommaso in Spagna per una settimana, ma l'idraulico senese ha messo in chiaro le cose con la modella, svelando di non provare per lei gli stessi sentimenti. A distanza di mesi, sembra che gli autori del Gran Hermano vogliano proporre un nuovo gemellaggio e chiedere uno scambio di concorrenti tra i due reality show.

L'indiscrezione arriverebbe dal sito Tendencias de Espana, che aveva già anticipato in precedenza dell'arrivo dei gieffini italiani in Spagna. Anche questa volta, il sito riporta che almeno due dei nostri concorrenti si recheranno al Gran Hermano, mentre al Grande Fratello arriveranno due concorrenti spagnole.

GF, ecco chi saranno i concorrenti che andranno in Spagna

Ma chi potrebbero essere i concorrenti coinvolti nel gemellaggio? Sempre stando all'indiscrezione fornita dal sito Tendencias de Espana, le due papabili candidate del GF che andranno al Gran Hermano potrebbero essere Zeudi Di Palma e Helena Prestes, per la gioia delle fan Zelena, che sperano di vedere di nuovo insieme le due gieffine.

Dall'ingresso di Helena nel reality, dopo la sua eliminazione e il ripescaggio, infatti, il rapporto con Zeudi è cambiato, anche a causa della vicinanza - che ha destato non pochi sospetti - tra l'ex Miss Italia e Javier Martinez.

Secondo quanto riporterebbe sempre il sito, invece, a partecipare al gemellaggio dalla parte della Spagna arriveranno in Italia Maica e Romina: "ESCLUSIVA – C’è interesse per uno scambio tra Helena e Zeudi con Maica e Romina. Zeppelin ed Endemol Shine si incontreranno domani per concordare i dettagli. Entrambe le case di produzione ritengono di poter trarre vantaggio dallo scambio".

