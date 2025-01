Grande Fratello, Zeudi Di Palma torna a dichiararsi a Helena Prestes che torna da Javier Martinez

News VIP

Al Grande Fratello è in scena un triangolo: Zeudi è interessata a Helena, la modella brasiliana a Javier che invece vuole Zeudi.

Al Grande Fratello si sta consumando un intreccio sentimentale dai risvolti sempre più intricati. Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez si trovano al centro di un triangolo che sta catturando l’attenzione degli spettatori e scombussolando gli equilibri della Casa.

Grande Fratello: il triangolo Zeudi, Helena e Javier accende la Casa

Tutto è iniziato durante il periodo in cui Helena si trovava nel tugurio, lontana dal resto del gruppo. In sua assenza, tra Zeudi e Javier è nato un avvicinamento che ha sorpreso la modella brasiliana una volta rientrata e vista la clip che documentava i momenti di intimità tra i due. Helena, stupita, non si aspettava minimamente quella connessione tra i due coinquilini.

Ieri sera, Zeudi ha voluto chiarire ancora una volta i suoi sentimenti nei confronti di Helena, dichiarandosi apertamente:

"Tra noi due è nata un'intesa, sarà stato che eravamo sul letto, che eravamo al buio, che abbiamo parlato di tante cose intime della nostra vita. Quando ci siamo abbracciate, sarebbe stato bello starci, ma abbiamo detto di distaccarci. Ho provato attrazione fisica nei suoi confronti, però il punto è un altro. Con lui sono stata chiara, con te anche. Il vissuto che ho con te e quello che sento per te è tanto, anche quando mi hai abbracciata e baciata all'inizio… ti sento in pancia, ma penso che per te forse non è così. Queste cose che sento non le senti tu, perché non senti queste cose per le donne. È diverso da un'attrazione fisica, è più semplice di quanto possa sembrare."

Zeudi ha poi proseguito, mettendo in discussione la chiarezza di Helena nei confronti del triangolo:

"Quando si è verificata questa cosa con Javier io ho detto: 'Tu sei chiaro con me e con lei, io sono chiara con te e con lei, ma lei è chiara con noi? Forse no'. Io vedo proiettata verso Javi come è giusto che sia. Io credo che ci sia un’amicizia tra voi, ma credo anche che ci sia un’attrazione fisica da parte tua e non penso che ci sia lo stesso nei miei riguardi."

Dopo il confronto con Zeudi, Helena ha cercato un chiarimento con Javier. La modella brasiliana ha aperto il suo cuore, confessando di aver provato qualcosa di più per lui, ma di essere ormai consapevole che i suoi sentimenti non sono ricambiati:

"Tu lo sai quello che provo per te, ma non è reciproco, vero? Pensavo di non uscire e mi sono comportata male con te. Ti ricordi quando eravamo a letto e ti ho fatto delle domande? Volevo evitare delle cose che mi facevano immaginare altro. Adesso che sono tornata, sono consapevole che non esiste niente di più, 100% amicizia, giusto? Non esiste altro? Ho bisogno che tu mi risponda. Voglio che tu sia felice."

Javier, con estrema chiarezza, ha risposto:

"Pensavo che tu avessi chiaro come stavano le cose. Tra noi c’è solo amicizia, te l'ho detto un sacco di volte. Il nostro rapporto era così fisico perché ero sicuro ci fosse un controllo da parte tua. Mi dispiace per quello che stai dicendo. Questa cosa andrà un po’ a intaccare il nostro rapporto. Tu per me sei molto importante qui dentro, ma ti conosco, Zeudi non la conosco, quindi con lei potrebbe diventare un’amicizia o altro, non lo so. Nel rispetto di tutti posso fare quello che voglio. Io non vado verso Zeudi come una possibile mia ragazza, perché so quello che prova per te."

Il triangolo tra Zeudi, Helena e Javier si fa sempre più complesso, e il pubblico non vede l'ora di scoprire come evolveranno le dinamiche nella Casa. L'argentino, dal canto suo, ha palesato la sua voglia di approfondire con Zeudi anche se ha ammesso di vedere l'ex Miss Italia molto presa da Helena.

