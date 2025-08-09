TGCom24
Grande Fratello, nuovo amore per Lorenzo Spolverato? Il modello avvistato con una misteriosa ragazza

Maria Castaldo

L'ex concorrente del GF Lorenzo Spolverato sembrerebbe aver voltato pagina dopo la storia con Shaila Gatta. Ed è infatti stato paparazzato insieme a una misteriosa ragazza.

Lorenzo Spolverato è stato avvistato insieme a una misteriosa ragazza, confermando così che l'ex concorrente del GF avrebbe voltato pagina dopo la storia d'amore con Shaila Gatta nata e vissuta all'interno della Casa più spiata d'Italia.

GF, Lorenzo Spolverato avvistato con una misteriosa ragazza

Il modello milanese Lorenzo Spolverato è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del GF e nella Casa aveva conosciuto Shaila Gatta, della quale si era innamorato, iniziando una relazione di alti e bassi e terminata nel corso della finale in diretta nazionale. A distanza di mesi da quella vicenda, sembra però che Lorenzo Spolverato abbia finalmente voltato pagina.

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, l'ex concorrente del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è stato avvistato con una misteriosa ragazza in un resort in Sicilia. La ragazza in questione si chiama Ilaria ed è milanese. Con lei e Spolverato era presente anche la madre di Ilaria.

In questo resort in Sicilia, i tre avrebbero trascorso una giornata di relax, scambiandosi sguardi e sorrisi che non sono passati inosservati. La loro presenza è stata notata anche allo spettacolo teatrale che si è tenuto nel resort. A testimonianza dell'avvistamento, Pugnaloni ha anche postato alcuni scatti che mostravano Lorenzo Spolverato e Ilaria seduti in mezzo alla folla ad assistere allo spettacolo.

GF, Lorenzo Spolverato ha voltato pagina dopo Shaila Gatta?

Per Lorenzo Spolverato, l'esperienza nel Grande Fratello è stata segnata dalla turbolenta relazione con Shaila Gatta. Tra il modello e l'ex velina di Striscis la Notizia la passione era scoppiata nel corso di una trasferta al Gran Hermano, che aveva portato i due a diventare una coppia. Purtroppo, il loro rapporto è stato segnato da diverse liti e momenti discutibili, ma nonostante questo i due gieffini hanno raccolto intorno a entrambi un enorme seguito. I fan degli Shailenzo, il nome dato alla loro ship, sono sempre stati pronti a difenderli da ogni accusa rivolta a entrambi: da Iago Garcia, più volte, infatti, Lorenzo era stato accusato di fingere il suo legame con Shaila, così come anche Stefania Orlando non aveva esitato a definire entrambi esagerati e teatrali.

Nonostante tutto, sembrava però che tra Shaila e Lorenzo dovesse funzionare, ma nel corso della finale, l'ex velina ha deciso di chiudere con il modello, rivelandogli di aver cambiato idea su di loro una volta uscita dalla Casa (la gieffina era stata eliminata nel corso della semifinale). La loro rottura non ha portato a nessun ritorno di fiamma, poiché come ha raccontato Spolverato, in una chiamata successiva alla conclusione del reality, lui e Shaila hanno concordato che sarebbe stato meglio proseguire ognuno per la propria strada.

In questi mesi Lorenzo Spolverato ha chiesto ai fan di evitare di chiedergli ancora di Shaila, rivelando di continuare a soffrire molto e partendo per un viaggio in alcune zone dell'Africa, di cui ha raccontato ai followers qualche aneddoto nelle scorse settimane. A distanza di mesi dalla fine del GF, tuttavia, sembra che il modello milanese abbia finalmente voltato pagina, come testimonia l'avvistamento con la misteriosa Ilaria.

