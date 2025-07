Grande Fratello, nozze in vista per Javier Martinez e Helena Prestes?

News VIP

Javier Martinez e Helena Prestes sono due ex concorrenti del GF: seguitissimi sui social, i due ex gieffini potrebbero presto convolare a nozze. Sarà davvero così?

L'ultima edizione del Grande Fratello ha visto nascere diverse coppie all'interno della Casa più spiata d'Italia: da Shaila e Lorenzo a Maria Vittoria e Tommaso, ma nessuna sembra aver conquistato i fan più di quella degli Helevier. Stiamo parlando di Javier Martinez e Helena Prestes, che anche dopo la fine del reality show di Canale 5 hanno continuato la loro relazione e ora sembra, secondo gli ultimi rumors, che potrebbero essere pronti alle nozze.

GF, nozze in vista per Javier Martinez e Helena Prestes?

Javier Martinez e Helena Prestes continuano a generare hype nei loro fan: che sia volontario o meno, la coppia di ex gieffini dell'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, è sempre sulla bocca di tutti. Dopo i rumors sulla crisi, causata dai presunti tradimenti di Helena con l'ex fidanzato Carlo Motta, che avrebbe portato sull'orlo della rottura i due ex concorrenti del GF, è stata la volta di una notizia che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Nel corso di una diretta Instagram, infatti, Javier avrebbe lasciato intendere che lui e Helena fossero in dolce attesa di un bambino, una notizia che se da un lato ha riempito di gioia i fan, dall'altro ha scatenato non poche polemiche, a causa di alcuni comportamenti ritenuti deleteri in caso di un'eventuale gravidanza, compiuti dall'ex gieffina. La notizia aveva sollevato l'ennesimo polverone, spingendo i detrattori della coppia a sottolineare come entrambi sembrassero fare di tutto pur di attirare l'attenzione del pubblico.

Se la notizia della gravidanza è stata presto scongiurata, anche se Javier non ha mai nascosto di voler creare una famiglia con Helena, nelle scorse ore si è diffuso un nuovo rumor. Pare che Javier Martinez e Helena Prestes convoleranno presto a nozze. Ecco cosa abbiamo scoperto!

GF, gli ultimi rumors sugli Helevier: presto sposi i due ex gieffini?

Amatissimi dal pubblico, che ha seguito con attenzione il loro percorso all'interno della Casa del Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes si sono scoperti innamorati a pochi mesi dalla fine del programma. Il loro legame è nato dapprima come una bella e forte amicizia, per poi evolvere in una relazione che potrebbe davvero essere quelle di una vita.

Non appena terminata l'esperienza al GF, infatti, Javier e Helena hanno continuato a raccontare ai fan come procedeva la loro relazione e non hanno mai nascosto di desiderare una famiglia e dei bambini. E, se al momento potrebbe essere troppo presto per allargare la famiglia, pare che i due ex gieffini potrebbero essere invece pronti a diventare ufficialmente marito e moglie, convolando presto a nozze.

La coppia vive insieme solo da pochissimi mesi, ma - stando ai rumors di alcuni gossippari della rete come Amedeo Venza - pare che Javier e Helena sarebbero pronti a convolare a nozze:

"Matrimonio in vista! Fonte vicinissima a Javier fa sapere che starebbero pensando di farle il grande passo addirittura la prossima estate così lui sarebbe libero dagli impegni Lavorativi della pallavolo e lei può organizzare tranquillamente il tutto!"

