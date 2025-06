Grande Fratello, lo staff di Javier Martinez interviene sulla crisi tra l'ex gieffino e Helena Prestes

News VIP

Dopo rumors di tradimento e della rottura tra Helena Prestes e Javier Martinez, ex concorrenti dell'ultima edizione del GF, è intervenuto lo staff del pallavolista per rivelare come stanno le cose.

Da qualche giorno sono iniziati a circolare insistenti rumors su possibili tradimenti da parte di Helena Prestes verso Javier Martinez. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello e sono usciti dal reality show più felici e uniti che mai. Questo finché Carlo Motta, ex della modella brasiliana, ha rivelato a Fanpage di aver incontrato Helena in più di un'occasione dopo la fine del programma di Canale 5. Mentre la modella ha rotto il silenzio, rivelando che non c'è stato alcun tradimento, da parte di Javier Martinez non è giunta alcuna dichiarazione. A parlare, però, nelle scorse ore, è stato il suo staff con un comunicato: ecco cosa è stato rivelato!

GF, lo staff di Javier Martinez interviene dopo i rumors di tradimenti a opera di Helena Prestes

Helena e Javier sono stati due dei concorrenti più amati dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: la modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono scoperti innamorati dopo diversi mesi nella Casa e hanno deciso di iniziare una storia d'amore che ha appassionato i fan. Il fandom che si è creato intorno alla coppia, gli Helevier, hanno davvero sperato di vederli varcare la soglia della porta rossa insieme e continuare la loro relazione felici e innamorati.

Tuttavia, qualche giorno fa, Carlo Motta, ex di Helena, ha rivelato a Fanpage di aver rivisto più volte la modella dopo la fine del GF, lasciando intendere che tra loro ci sia stato qualcosa di più che un semplice ritrovarsi tra due ex che si sono lasciati in buoni rapporti: "Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite. Io non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, però lei ha sempre cercato di tenermi nascosto, diceva che non voleva che si sapesse che ci vedevamo". Le sue parole hanno scatenato un vero putiferio, sconvolgendo i fan e portando ad alcuni movimenti social da parte di Javier, che ha rimosso tutte le foto con Helena, che hanno fatto sospettare i sostenitori della coppia che ci fosse un fondo di verità in queste dichiarazioni.

Nella giornata di sabato Helena Prestes ha rotto il silenzio sulle accuse di tradimento, rivelando che si tratta di menzogne e che "la realtà è che io amo Javier. Non c'è stato alcun tradimento". Da parte di Javier, invece, è proseguito il silenzio, almeno, fino a qualche ora fa, quando a farsi avanti con una dichiarazione è stato lo staff del pallavolista argentino.A pubblicare un comunicato, in maniera congiunta, sono stati Gessica Notaro, grande amica di Javier, e Mauro Catalini, che si occupano di seguire professionalmente il pallavolista argentino.

GF, Helena e Javier in crisi? Ecco le dichiarazioni dello staff del pallavolista

Sui social, sia Gessica Notaro (che ha smesso di seguire Helena Prestes su Instagram), sia Mauro Catalini hanno postato una dichiarazione come membri dello staff di Javier Martinez in risposta alle numerose richieste da parte dei fan di avere un chiarimento sugli ultimi rumors.

Sebbene Helena, infatti, avesse smentito le accuse di un tradimento con un post pubblico, Javier ha continuato a non replicare, né a divulgare alcuna smentita e questo ha insospettito i fan. Le richieste di chiarimenti anche a Gessica Notaro, storica amica di Javier e parte del suo staff, hanno spinto quest'ultima a pubblicare una storia su Instagram con cui Notaro ha chiarito che non verrano fornite risposte sulla vita personale del pallavolista:

"Buonasera a tutti. Scegliamo di scrivere queste poche righe per ringraziarvi dei messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni. Ci scusiamo per questo silenzio ma noi rappresentiamo professionalmente Javier Martinez e pur essendogli affettuosamente vicini non potremo essere noi a dare risposte alle domande riguardo la sua vita personale in questo momento. Se mai ci sarà la volontà di dare comunicazioni ufficiali sarà Javier a sceglierne il tempo e la modalità"

Ringraziando i fan della loro presenza e dell'affetto continuo che dimostrano a Javier, Gessica Notaro e Mauro Catalini hanno poi concluso il loro comunicato augurandosi di essere stati il più esaustivi possibili: "Sicuri della vostra comprensione, ricambiamo il vostro affetto augurandoci che le nostre parole possano essere state esaustive. Grazie a tutti, Gessica Notaro e Mauro Catalini". Queste dichiarazioni se da un lato non forniscono alcuna informazione su quanto sta accadendo agli Helevier, non sembrano però rassicurare ulteriormente i fan e lasciano intendere che tra i due ex gieffini ci sia ancora aria di burrasca. Come si evolver la situazione? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

