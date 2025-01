Grande Fratello, nota ex naufraga attacca Shaila Gatta e difende Stefania Orlando: "Non sai di cosa parlare"

News VIP

Angela Melillo interviene sui social per commentare l'ultima puntata del Grande Fratello che ha visto scontrarsi duramente Stefania Orlando e Shaila Gatta. Ecco cosa ha dichiarato l'ex naufraga!

Shaila Gatta e Stefania Orlando sono davvero ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. A commentare il loro ultimo confronto in diretta ci ha pensato l'ex naufraga Angela Melillo che, infastidita dal comportamento assunto dalla ballerina, si è schierata apertamente dalla parte della showgirl, sua grande amica.

Shaila e Stefania ai ferri corti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 23 gennaio 2025, Stefania Orlando e Shaila Gatta si sono rese protagoniste di un duro faccia a faccia in cui sono volate pesanti accuse e offese. Interpellata da Alfonso Signorini, la showgirl ha ribadito il suo pensiero sugli Shailenzo, criticandoli per i comportamenti piuttosto teatrali ed esuberanti assunti nella Casa.

Non solo. La Orlando ha rivelato di essere certa che Shaila e Lorenzo si siano messi insieme solo ed esclusivamente per andare avanti nel gioco. Parole che hanno provocato la dura reazione dell'ex velina di Striscia la Notizia. Visibilmente stizzita, la ballerina l'ha accusata di essere una vipera e ha tirato in ballo il suo matrimonio finito, un argomento molto delicato per il quale Stefania soffre ancora molto. "Noi non duriamo? Il tuo matrimonio non è durato".

Leggi anche Sergio D'Ottavi stronca gli Shailenzo!

Il comportamento irrispettoso di Shaila, che ha tirato in ballo la separazione di Stefania, ha suscitato numerose critiche sui social. In molti infatti hanno accusato la ballerina di arroganza e maleducazione.

Angela Melillo contro Shaila

L'acceso confronto tra Shaila Gatta e Stefania Orlando continua a essere argomento di discussione. Se nella Casa del Grande Fratello la bionda showgirl si è confidata con Helena Prestes, dichiarandosi delusa e amareggiata per quanto successo durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5, fuori in molti hanno puntato il dito contro la giovane ballerina campana.

A dire la sua è intervenuta anche una grande amica della Orlando. Stiamo parlando dell'ex naufraga Angela Melillo che, infastidita da quando accaduto in diretta al Gf, ha pubblicato su Twitter un video in cui ha bacchettato Shaila e difeso apertamente Stefania.

Devo mettere gli occhiali da sole perché sapete, quando si parla di una certa persona, poi si rischia di essere abbagliati dalla sua luce. Ma va, vattene va...Mi sembravi una ragazza carina, mi piacevi molto…Ma per quale motivo Shaila devi andare a toccare quei suoi tasti che noi tutti conosciamo, perché lei si è aperta al Gf e ha raccontato la storia del suo matrimonio. Se vai a toccare quelle corde, evidentemente non sai di cosa parlare. E poi sempre che insisti su questo fatto dei 60 anni. Ma io ti auguro di poter arrivare in forma, come la mia amica Stefania e come tante amiche e colleghe che sono bellissime, hanno una grande carica di vita, forse anche più della tua. Perché bisogna vedere, poi finito il Gf…ma questo è un altro discorso.

Un duro attacco che siamo sicuri non passerà inosservato a Signorini. Il conduttore deciderà di mostrarlo nella prossima puntata ai diretti interessati? E soprattutto come reagirà la giovane ballerina? Ricordiamo che sia Shaila che Stefania sono al televoto per l'eliminazione insieme a Luca Calvani, Lorenzo Spolverato, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Chi uscirà? L'appuntamento è per lunedì 27 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.