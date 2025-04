Grande Fratello, Mirko Brunetti replica alle insinuazioni dei fan: "Tutto per un like, vogliono screditarmi!"

News VIP

Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del GF e dopo aver annunciato di aver voltato pagina dopo la fine della storia con Perla Vatiero, è stato preso di mira dai fan, in cerca di indizi su eventuali ritorni di fiamma tra i Perletti. Stanco delle insinuazioni dei followers, Brunetti ha deciso di replicare così sui social!

Mirko Brunetti ha ritrovato l'amore al fianco di una nuova compagna, voltando pagina dopo la fine della storia d'amore con Perla Vatiero, che tanto aveva appassionato i fan del GF. Tuttavia, i sostenitori dei Perletti non sembrano volersi rassegnare e non perdono occasione per analizzare like ed eventuali movimenti social dell'ex gieffino. Stanco di queste insinuazioni, Mirko ha deciso di replicare e stroncare tutti i commenti.

GF, Mirko Brunetti sbotta sui social dopo le insinuazioni dei fan

Di recente, un semplice like di Mirko Brunetti a un video che ha come protagonista Perla Vatiero ha scatenato una serie di commenti e illazioni da parte dei fan dei Perletti, che ancora sperano in un possibile ritorno di fiamma. Mirko, infatti, dopo che lui e l'ex gieffina hanno annunciato di aver deciso di dirsi addio definitivamente, ha voltato pagina e trovato l'amore con una nuova compagna. I due sono usciti allo scoperto qualche settimana fa, causando un vero putiferio tra i fan dei Perletti. Questi ultimi non solo non hanno preso bene che il loro beniamino abbia deciso di rifarsi una vita, ma hanno anche screditato la nuova compagna dell'ex gieffino, portandolo a sbottare sui social.

La pazienza di Brunetti è stata messa a dura prova anche di recente, dopo il suddetto like a un video su Perla: per i fan della coppia è un indizio di un possibile ritorno di fiamma, per gli haters l'ennesima prova che i due abbiano orchestrato tutto per creare hype su di loro. Stanco di queste insinuazioni, Mirko ha deciso di pubblicare un lungo messaggio sui social, in cui chiedeva di non stare lì ad analizzare ogni minimo like o commento e che alla base di tutto c'era un forte desiderio di screditarlo:"Ragazz*, che devo dire? Sto vedendo gente scomodarsi, tra articoli e non, per un like di mezzo secondo, tra l’altro su una pagina dove l’unico intento è screditarmi".

L'ex gieffino ha proseguito ricordando a tutti i followers che la vera vita è fuori dai social e che lui ha deciso di viverla pienamente. Infine, ha consigliato loro di "voltare pagina" e andare avanti, senza restare ancorati al passato: "Fa ridere ma anche riflettere. Mi domanderei più del perché stessi lì. Sto facendo la mia vita (quella vera) con normalità, senza nuocere a nessuno. La vita va avanti, andateci anche voi".

GF, Mirko Brunetti volta pagina dopo la fine della storia con Perla Vatiero: ecco chi è la nuova fiamma

Nelle stories del suo profilo Ig, qualche settimana fa, Mirko ha pubblicato le foto di una misteriosa ragazza bionda, confermando che il capitolo Perla Vatiero è stato ufficialmente archiviato. La ragazza in questione è Silvia Ghio, finalista di Miss Italia 2024.

Il nome dell'ex Miss e del gieffino sono stati spesso associati insieme, tanto che su X non sono passati inosservati i commenti dei fan Perletti verso Mirko. Nonostante le speranze dei fan, né Mirko né Perla hanno mai lasciato intendere che ci fosse la speranza di un ritorno di fiamma tra loro, ma che anzi, la decisione di chiudere la loro relazione arrivava dopo mesi di riflessioni su come sarebbe stato più giusto proseguire il loro percorso di vita.

