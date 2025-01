Grande Fratello, Perla Vatiero parla di Mirko Brunetti: "La nostra relazione si è spenta. Ho scelto io di lasciarlo"

News VIP

La 27enne campana, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero intervistata da Libero Quotidiano si è raccontata tra ricordi, emozioni e nuove consapevolezze.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Liberoquotidiano, Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua vita, tra il percorso nel reality, le difficoltà personali e i nuovi progetti.

Perla Vatiero: l’esperienza nel realty del Grande Fratello

Perla ha descritto la sua avventura all’interno della Casa come un viaggio intenso, ricco di emozioni e sfide:

“È stato un periodo molto intenso della mia vita, pieno di emozioni e adrenalina. Ho messo in gioco me stessa, il mio carattere, mi sono auto-analizzata con l’intento di migliorarmi; in più, c’era in ballo una parte complicata della mia vita, c’era in gioco la mia relazione che durava da cinque anni. Sapevo sarei andata incontro a un percorso complicato: infatti, così è stato. Mi hanno messa in una situazione complessa emotivamente parlando, ammetto che sono stata male davvero.”

Le prime settimane nella Casa sono state particolarmente dure, soprattutto per il confronto diretto con il suo ex compagno Mirko Brunetti e la sua nuova fidanzata con cui aveva iniziato una relazione durante la loro partecipazione a Temptation Island.

Perla non si è sorpresa di vedere il suo ex in compagnia di un’altra persona, commentando con maturità la situazione:

“Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona che in altre occasioni ha dimostrato di essere. Già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro.”

L’ex gieffina ha poi ribadito di essere stata lei a prendere la decisione di chiudere la loro relazione:

“È stato un percorso emotivamente complesso che ha messo alla prova le mie certezze, anche quelle relazionali che mi avevano guidata fino a lì. L’esperienza ha fatto sì che la consapevolezza di una storia finita prendesse piede dentro di me. In quel percorso ho visto una persona che non riconoscevo. Il nostro sentimento ci ha guidati insieme all’uscita; poi, pochi mesi dopo, la nostra relazione si è spenta. Arrivata al culmine, ho scelto io di lasciarlo, e ci tengo a sottolineare questo aspetto.”

Negli ultimi tempi, i fan avevano notato una certa vicinanza tra Perla e Alessio Falsone, altro ex concorrente del Grande Fratello. Perla ha chiarito che si tratta soltanto di amicizia:

“Solo amicizia. Non ci lega nient’altro.”

Uno dei momenti più duri è stato il modo in cui è stata presa di mira per il suo italiano non sempre impeccabile, sia dai social che durante il programma:

“Parlando di ricordi negativi, mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria, come già fatto in passato. Forse anche questo è stato parte del gioco. Tuttavia, tra le tante cose complesse che ho dovuto imparare a superare, il giudizio ricevuto soprattutto dal conduttore, che vedevo come unico appiglio quando mi trovavo nella casa, è stata una delle cose che mi ha colpita di più e che mi ha fatto soffrire realmente, rispetto alle tante altre critiche ricevute dal web.”

Perla non ha escluso nuove esperienze televisive, ma sull’amore è molto chiara: vuole viverlo lontano dai riflettori. Una partecipazione a programmi come Uomini e Donne è fuori discussione:

“Un’esperienza a livello sentimentale così forte emotivamente parlando non la rifarei. Il mio prossimo amore vorrei viverlo nella naturalezza e lontana dai riflettori.”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .