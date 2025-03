Grande Fratello, Mirko Brunetti ha voltato pagina dopo Perla Vatiero: spunta una nuova fiamma!

News VIP

L'ex concorrente del GF Mirko Brunetti avrebbe ritrovato l'amore con una nuova fiamma, dopo la fine della storia d'amore con Perla Vatiero! Ecco di chi si tratta!

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati tra i concorrenti più amati delle ultime edizioni di Temptation Island, al punto che con la tentatrice Greta Rossetti hanno preso parte alla precedente edizione del Grande Fratello. L'entusiasmo e affetto che i Perletti hanno suscitato nei fan è stato tale che grazie al fandom delle coppia Perla ha vinto il reality show. Nel giro di pochi mesi, però, la loro storia d'amore - che aveva subito non pochi alti e bassi - è giunta al capolinea. E di recente Mirko Brunetti ha pubblicato uno scatto sui social che confermerebbe che ha una nuova fiamma!

GF, Mirko Brunetti ha voltato pagina dopo Perla Vatiero?

La loro storia d'amore ha appassionato migliaia di fan durante la scorsa edizione del GF, tanto che anche quest'anno gli autori hanno provato a ricreare la stessa dinamica invitando altri ex concorrenti del reality show nella Casa, con risultati molto meno riusciti. Il fandom dei Perletti ha dimostrato il proprio affetto portando Perla Vatiero alla vittoria, un successo coronato anche dal ritorno di fiamma con Mirko Perletti. E se i loro fan speravano che per i due ex gieffini si aprisse finalmente il capitolo del "per sempre felici e contenti" sono stati disillusi dalla notizia, pochi mesi più tardi, della fine della storia d'amore tra Mirko e Perla.

La coppia ha annunciato di aver deciso di prendere strade separate, ma sarebbe rimasto immutato il reciproco affetto e stima che li aveva uniti in passato. Intervistata da Liberoquotidiano all'inizio del 2025, Perla ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla fine della storia con Mirko e di come la decisione di chiudere il loro rapporto sia dipesa da lei: "È stato un percorso emotivamente complesso che ha messo alla prova le mie certezze, anche quelle relazionali che mi avevano guidata fino a lì. L’esperienza ha fatto sì che la consapevolezza di una storia finita prendesse piede dentro di me. In quel percorso ho visto una persona che non riconoscevo. Il nostro sentimento ci ha guidati insieme all’uscita; poi, pochi mesi dopo, la nostra relazione si è spenta. Arrivata al culmine, ho scelto io di lasciarlo, e ci tengo a sottolineare questo aspetto".

All'epoca, alcuni rumors riportavano che Mirko Brunetti avesse dimenticato Perla Vatiero con un'altra donna e queste voci trovano conferma in una serie di scatti postati sui social dall'ex gieffino. In quell'intervista la stessa Perla commentò le indiscrezioni con un pacato augurio all'ex compagno di trovare la felicità accanto alla sua nuova innamorata: "Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro".

GF, chi è la nuova fiamma di Mirko Brunetti?

Nelle stories del suo profilo Ig, Mirko ha pubblicato le foto di una misteriosa ragazza bionda, confermando che il capitolo Perla Vatiero è stato ufficialmente archiviato. Secondo quanto riporta Biccy, la ragazza in questione sarebbe Silvia Ghio, finalista di Miss Italia 2024. Il nome dell'ex Miss e del gieffino sono stati spesso associati insieme, tanto che su X non sono passati inosservati i commenti dei fan Perletti verso Mirko.

Molti dei sostenitori della coppia si sono detti delusi da questa scoperta, commentando che la notizia "fa già ridere così" e mostrando di disapprovare la scelta dell'ex concorrente del reality di Canale 5 di non tentare di riconquistare Perla. Nonostante le speranze dei fan, né Mirko né Perla hanno mai lasciato intendere che ci fosse la speranza di un ritorno di fiamma tra loro, ma che anzi, la decisione di chiudere la loro relazione arrivava dopo mesi di riflessioni su come sarebbe stato più giusto proseguire il loro percorso di vita

Non c’è bisogno di nessuna descrizione.

Fa già ridere così #perletti pic.twitter.com/uk124vvP7c — 🌙Juliet✨ (@Julietblood17) March 27, 2025

