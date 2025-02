Grande Fratello, Mattia Fumagalli spiazza tutti: "Ecco chi merita di vincere secondo me..." (VIDEO)

News VIP

Ieri, mercoledì 19 febbraio, Mattia Fumagalli ha festeggiato il suo compleanno nella Casa del Grande Fratello. Rispondendo ad alcune domande degli inquilini, ha rivelato chi secondo lui merita di vincere questa edizione del reality show!

Mattia Fumagalli è uno degli ultimi arrivati nella Casa del Grande Fratello, ma sembra avere le idee molto chiare su chi dovrebbe vincere il reality show. Nel corso della sua festa di compleanno, ieri sera, mercoledì 19 febbraio, festeggiato nella Casa del GF, Fumagalli ha risposto ad alcune domande degli altri gieffini e ha spiazzato tutti con il suo pronostico sul probabile vincitore del programma tv di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Mattia Fumagalli spiazza tutti: "Lorenzo il più stratega, per me Helena merita di vincere"

Sebbene sia entrato da relativamente poche settimane nella Casa del GF, Mattia Fumagalli, come Federico Chimirri, ha già un'idea ben chiara degli altri inquilini del reality show. Ieri sera, mercoledì 19 febbraio, il gieffino ha festeggiato il suo compleanno e durante la festa in suo onore ha risposto ad alcune domande scomode che i gieffini gli hanno proposto.

Al gioco "il festeggiato risponde alle domande" Mattia Fumagalli si è prestato volentieri e ha rivelato che a detta sua il concorrente più stratega di tutti è Lorenzo Spolverato. Il gieffino non l'ha inteso però come un insulto, ma ha ammesso che il modello ha giocato molto bene le sue carte in questi mesi, tanto da diventare il primo finalista, ma si sente anche di dargli un consiglio: godersi di più il gioco e non stare sempre troppo a pianificare la prossima mossa.

"Faccio la scomoda, prima. Ho già detto che per me Lollo è stratega: secondo me pensi un po' troppo alle dinamiche, alle nomination, fai bene, te l'ho detto, ma goditi anche questo momento, non arriverà una seconda volta. Oltre al gioco c'è anche altro, incontrare persone, essere un esempio positivo per gli altri" ha risposto così Mattia Fumagalli, mentre Spolverato si è limitato a ringraziarlo e a chiedere un applauso per il festeggiato.

GF, Mattia convinto della vittoria di Helena Prestes: "Gioca, ma gioca con il cuore"

Alla seconda domanda, chi meriterebbe di vincere il GF, Mattia Fumagalli ha risposto senza esitazioni: per lui a vincere deve essere Helena Prestes, che il gieffino chiama affettuosamente 'la mia pazza'. Come anche per Lorenzo, anche in questo caso Mattia offre una risposta lucida e con un ragionamento ben chiaro di fondo. Secondo lui, infatti, Helena è una grande giocatrice, ma gioca con il cuore, non cercando di umiliare gli altri, ma facendo un suo percorso.

Dato che Mattia non ha nominato direttamente Helena, ma l'ha definita solo "la mia pazza", inizialmente alcuni dei gieffini non hanno compreso a chi si riferiva, perciò, il concorrente l'ha chiarito: "La mia pazza, è attenta a quello che non va, gioca con il cuore, ha un cuore d'oro. Merita di vincere a mani basse". Anche in questo caso, Lorenzo Spolverato è intervenuto chiedendo un applauso per il festeggiato, ma non nascondendo un certo fastidio per la risposta di Mattia, tanto che mentre applaudiva ha dichiarato "che vinca il migliore", non condividendo ovviamente l'opinione del gieffino sulla vittoria di Helena Prestes.

Al momento, solo Lorenzo Spolverato è uno dei finalisti di questa edizione del GF, ma dato che la Finale si avvicina, è molto probabile che nelle prossime puntate verrano presto annunciati i prossimi finalisti. La finale del reality show di Alfonso Signorini andrà in onda a fine marzo, come già annunciato dal conduttore, anche se non è ancora stata rivelata la data esatta che indicheràquando finirà il programma tv.

