Grande Fratello, Matteo Azzali prima di entrare nella Casa: "In amore non ho strategie"

A pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, è stato pubblicato sulla pagina social del reality show anche il video di presentazione del concorrente Matteo.

Matteo Azzali è un concorrente ufficiale della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. A pochi giorni dalla prima puntata, sulla pagina Instagram ufficiale del popolare reality show di Canale 5 è stato pubblicato il video di presentazione del pugile professionista.

Il video di presentazione ufficiale di Matteo Azzali

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 partirà ufficialmente la 19esima edizione del Grande Fratello. Al timone per la prima volta Simona Ventura che sarà accompagnata in questa nuova avventura televisiva da tre opinionisti d'eccezione: Cristina Plevani, prima vincitrice del reality show, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Ma chi saranno i concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa del Gf? Al momento sono stati presentati Matteo Azzali, la piercer Anita Mazzotta, Omer Elomari, la romana Francesca e il medico Giulio Carotenuto. Resta un mistero la partecipazione di Jonas Pepe che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe saltata all'ultimo. Nell'attesa di conoscere il cast, su Instagram è stato pubblicato il video di presentazione di Matteo, un ex pugile che, con forza e determinazione, ha saputo reinventarsi.

Ho 47 anni e vivo a Parma. Prima facevo il pugile poi ho avuto un infortunio grande nel 2003 e mi sono messo a fare il maestro di pugilato. Sono abbastanza positivo nella vita. Il mio più grande sogno è riuscire a lasciare qualcosa nella vita, lo faccio con i miei ragazzi e spero che loro un domani possano essere fieri del loro maestro. Spero che mi portino nel cuore per sempre. Credo di essere molto romantico, forse sono l'ultimo dei romantici. Cerco una persona che mi voglia bene, non cerco avventure. In amore non ho strategie, sono brutto ma sincero...cuore in mano sempre.

Tutto su Matteo Azzali: il nuovo concorrente del Gf

Tra i concorrenti già annunciati della nuova edizione del Grande Fratello c'è anche Matteo Azzali. 47 anni, vive a Parma ed è innamorato della vita. Matteo è uno sportivo che, a causa di un brutto incidente nel 2003, si è trovato costretto a mettere un punto alla sua carriera agonista; tuttavia, non si è arreso, ma reinventato, iniziando ad insegnare pugilato.

Nel 2007 ha fondato una scuola, la Asd Pugilistica Kid Saracca di Parma. Il suo profilo Instagram ufficiale oggi conta più di 7.000 follower. Stando alle dichiarazioni rilasciate nel video di presentazione, Matteo dovrebbe essere single e in cerca di una persona che gli voglia veramente bene. Chissà se la troverà nella Casa più spiata d'Italia? L'appuntamento è per lunedì 29 settembre con la prima puntata del reality show condotto da Simona Ventura.

