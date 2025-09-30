TGCom24
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Jonas Pepe confessa: "Ho visto alcuni con delle strategie ben precise" (VIDEO)

Eleonora Gasparini

A poche ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Jonas si è sfogato con Simone e Giulia e puntato il dito contro alcuni concorrenti, rei di aver messo già in atto delle strategie.

Grande Fratello, Jonas Pepe confessa: "Ho visto alcuni con delle strategie ben precise" (VIDEO)

La prima puntata della 19esima edizione del Grande Fratello è andata in onda ieri lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5 ed è stata ricca di sorprese e colpi di scena. A poche ore dalla diretta, però, c'è chi ha già iniziato a farsi un'idea ben precisa su alcuni concorrenti.

Le pungenti riflessioni di Jonas dopo la diretta del Gf

Ieri, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Dodici i concorrenti che, nel corso della serata, hanno varcato la famosa porta rossa: Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Sebbene siano trascorse solo poche ore dall'inizio di questa avventura, c'è chi ha condiviso le prime impressioni sui concorrenti. Stiamo parlando di Jonas che, seduto in giardino insieme a Giulia e Simone, ha rivelato di essere rimasto infastidito da alcuni atteggiamenti. Secondo lui, nella Casa più spiata d'Italia, c'è già chi ha deciso di mettere in atto delle strategie ben precise per poter andare avanti nel gioco.

Leggi anche Scoppia la prima lite al Gf tra Grazia, Donatella e Giulia

"Ci sono delle personalità forti, ma ho visto alcuni con degli obiettivi" ha affermato il giovane modello, facendo riferimento soprattutto a un avvicinamento avvenuto tra due concorrenti nel corso della serata "Forse è una conclusione azzardata, ma anche un po' subdoli. Questa cosa di iniziare subito ad avere un contatto...".

Le critiche di Jonas e la reazione di Simone e Giulia

Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa della Casa del Grande Fratello che Jonas Pepe ha puntato il dito contro alcuni suoi compagni di avventura. Il motivo? Il giovane modello è convinto che alcuni abbiamo messo subito in atto delle strategie per ottenere maggiore visibilità. "Sicuramente è strategia" ha affermato Jonas durante un confronto con Simone De Bianchi e Giulia Soponariu.

Un pensiero che ha sorpreso l'ex reginetta d'Italia, ma che è stato condiviso dal figlio di Francesca Carrara: "Sicuramente nella prossima puntata si parlerà di avvicinamenti e dinamiche di approccio...quella è strategia, ma puo essere anche di no...per come la penso io se capita bene sennò vai a fare altri programmi". Ma di chi staranno parlando i due concorrenti? Secondo molti, il riferimento sarebbe all'avvicinamento inaspettato avvenuto subito dopo la diretta tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Avranno ragione Simone e Jonas? Staremo a vedere.



Eleonora Gasparini
