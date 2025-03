Grande Fratello, Massimiliano Varrese posta le "scuse" dei fan: "Beatrice finta vittima", arriva la replica dell'opinionista

News VIP

Sui social, Massimiliano Varrese ha postato le "scuse" che i fan gli hanno rivolto, per aver sostenuto Beatrice Luzzi al GF lo scorso anno contro di lui e gli altri inquilini. Non tarda ad arrivare la replica dell'opinionista.

Le ultime dichiarazioni di Beatrice Luzzi, attuale opinionista del Grande Fratello, in difesa di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta contro Stefania Orlando e Helena Prestes hanno scatenato non poche perplessità tra i fan dell'ex concorrente della precedente edizione del reality show di Canale 5. Molti, infatti, si sono detti delusi dalla decisione di Luzzi di supportare concorrenti come gli Shailenzo, quando lo scorso anno aveva criticato i medesimi comportamenti in Anita Olivieri e Massimiliano Varrese. Quest'ultimo ha deciso di postare le "scuse" di alcuni dei fan, che hanno cambiato idea sull'opinionista, ma non è tardata ad arrivare anche la replica di Beatrice Luzzi dopo le stories pubblicate da Varrese.

GF, Massimiliano Varrese pubblica le "scuse" di un fan che critica Beatrice Luzzi: arriva la replica dell'opinionista

Anita Olivieri, ex gieffina della precedente edizione, ha lanciato una frecciatina a Beatrice Luzzi, dopo le ultime polemiche in cui è stata coinvolta. A farle eco è stato anche Massimiliano Varrese, che ha condiviso sui social, in un box di domande da parte dei fan, le "scuse" di uno dei suoi followers. Nel messaggio pubblicato su Instagram, l'utente in questione si scusava con Varrese perché, lo scorso anno, ha dato ragione a Beatrice Luzzi, ritenendo che fosse la "vittima" e lui e gli altri gieffini i "carnefici": "Ti chiedo scusa pensando che Beatrice Luzzi fosse vittima e voi carnefici".

Massimiliano Varrese ha ringraziato i fan del supporto, rivelando che in tanti gli hanno scritto di aver cambiato idea e che è felice che, anche se a distanza di un anno, molti hanno riconosciuto di aver giudicato in maniera errata gieffini come Varrese e Anita Olivieri. "Grazie per averlo fatto, Siete in tanti a scrivermi le scuse e io non posso che esserne felice dopo tutto...Imparo il silenzio dell'attesa perché la verità ne vale. Grazie a te, a quelli come te che lo stanno facendo".

La risposta di Varrese è stata poi pubblicata da un account fan di Beatrice Luzzi e l'opinionista non ha perso occasione di replicare alle parole dell'ex gieffino con una frecciatina: "Sbaglio o il testo del mittente è anonimo?".

GF, scontro sui social tra la giornalista Grazia Sambruna e Beatrice Luzzi: "Sono tutte calunnie"

Le critiche a Beatrice Luzzi sono state mosse anche da Alfonso Signorini e da Grazia Sambruna, giornalista de Il Corriere della Sera, che è stata ospite di Boom, il format del conduttore del GF. Al padrone di casa, la giornalista ha ammesso di non trovare molto coerente il comportamento di Beatrice Luzzi, sottolineando ciò che anche i fan dell'opinionista hanno notato e cioè che sostiene comportamenti di personaggi che nella precedente edizione sono stati suoi "nemici".

Inoltre, Sambruna ha pubblicato su X un commento contro l'opinionista, che ha replicato infastidita, scatenando un botta e risposta social: "Beatrice sostiene tanto che siamo tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo, di questi ragazzi giovani e belli che si innamorano. Ma chi nella vita è gelosa di Shaila e Lorenzo? Ma per favore". A queste parole, Beatrice Luzzi ha commentato: "Potresti riportarci un mio video o post in cui io avrei detto che sono tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo? Se non lo trovi la tua è calunnia".

La giornalista ha ricordato all'opinionista delle numerose volte che ha sempre parlato dell'invidia degli altri gieffini nei confronti degli Shailenzo e che ha descritto il loro rapporto - problematico e tossico - come "appassionato" e da "far invidia".

