Grande Fratello, Massimiliano Varrese esce allo scoperto con la nuova fiamma: ecco di chi si tratta

L'ex concorrente del GF, Massimiliano Varrese è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata: ecco di chi si tratta.

Massimiliano Varrese è stato uno dei concorrenti della precedente edizione del Grande Fratello e, dopo mesi di rumors sulla sua nuova fiamma, l'ex gieffino è finalmente uscito allo scoperto. Scopriamo insieme chi è la nuova fidanzata dell'ex "guru" del reality.

GF, Massimiliano Varrese ritrova l'amore: ecco chi è la nuova compagna

Il percorso di Varrese nella Casa del GF è stato decisamente in salita sul versante dell'amore: appena entrato, l'attore di Carabinieri è rimasto folgorato dalla bellissima Heidi Baci e non ha perso tempo nel cercare di conquistarla. Nonostante la gieffina avesse ammesso di trovarlo affascinante, aveva anche da subito messo in chiaro di non essere interessata a intraprendere una conoscenza con il concorrente. Tuttavia, tra i due non erano mancati momenti in cui sembrava che fosse scoccata la scintilla e i fan - e Alfonso Signorini - avevano sperato di veder nascere la prima coppia dell'edizione. Invece, in maniera del tutto inaspettata, Heidi aveva deciso di abbandonare il gioco, dopo la visita del padre. L'uomo le aveva sottolineato quanto, all'esterno, la sua conoscenza con Varrese, quasi coetaneo del genitore, risultasse anomala e aveva rivelato alla gieffina che sua madre ne era molto addolorata. A causa di queste dichiarazioni, nel giro di una notte Heidi Baci aveva lasciato il GF e Varrese si era beccato la prima delusione dell'edizione.

La situazione non era migliorata con l'arrivo di Monia Ferrara, ex fiamma del gieffino, che era entrata nella Casa a metà percorso: anche in questo caso, complice lo status di single di entrambi, tra i due era nata una certa simpatia, ma non si era concretizzata in nulla. Il colpo di scena era arrivato con l'eliminazione di Monia, che aveva trovato l'amore dietro le quinte del reality di Canale 5. Lì, infatti, aveva incrociato gli sguardi con Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, una delle concorrenti. Alla finale, Massimiliano Varrese aveva appreso che Monia aveva trovato l'amore con Rossetti e non erano mancati gli insulti tra i due, come testimoniavano i video dei fan nel post-finale.

Ora, però, sembra che per Massimiliano Varrese sia arrivato il momento di voltare pagina: l'attore, infatti, è uscito allo scoperto con una nuova fiamma, ufficializzando così la sua nuova storia d'amore.

GF, Massimiliano Varrese dice addio al passato e ritrova l'amore accanto a una nuova fiamma

Con un post su Instagram, Massimiliano Varrese ha confermato di aver voltato pagina e di aver trovato l'amore: la donna in questione è la ballerina argentina Daiana Guspero, alla quale l'ex gieffino ha anche dedicato delle sentite parole d'amore. Nel suo lungo messaggio per la compagna, Varrese ha sottolineato che tra loro non sono necessarie molte parole per comprendersi e che "insieme siamo un mondo a parte":

"Un mondo a parte. Io e te, con le nostre storie, anime fatte per capirsi senza troppe parole. Un giro immenso senza pregiudizio. Sei anima nobile e pura verità. Insieme siamo un mondo a parte. Fatto di noi, della nostra storia, delle nostre gioie e sofferenze, delle nostre radici, della nostra fede in Dio che ci accompagna ogni giorno. Di storie di anima che solo io e te sappiamo. Sì…UBI TU IBI EGO. Ovunque tu sarai, io sarò! Ti amo con tutta l’anima"

La coppia è molto riservata ed è uscita allo scoperto solo dopo mesi di rumors e alcuni movimenti social che avevano destato qualche sospetto. Daiana Guspero è una ballerina originaria di Buenos Aires e ha ballato nei migliori Festival internazionali, dopo aver studiato al fianco di ballerini e professionisti del mondo della danza sudamericana e non solo. A Milano ha fondato un'accademia europea di tango, milonga e danze argentine.

