Grande Fratello, Martina Pascutti rivela in che rapporti è con l'ex compagno Patrick Pugliese

L'ex concorrente del GF Martina Pascutti è tornata a parlare del rapporto con l'ex gieffino e compagno Patrick Pugliese, da cui ha avuto il figlio Leone.

Martina Pascutti e Patrick Pugliese hanno preso parte al Grande Fratello nel 2011 e nella Casa si sono innamorati: la loro relazione è proseguita anche al di fuori del programma e ha portato alla nascita di un figlio, Leone. Purtroppo, qualche tempo fa, la coppia ha annunciato di essersi separata, ma in che rapporti sono rimasti?

GF, Martina Pascutti e Patrick Pugliese: ecco in che rapporti sono oggi

La storia d'amore tra Patrick Pugliese e Martina Pascutti è nata all'interno della Casa del GF: era il 2011 e Patrick tornava nel reality show come concorrente e lì incontrava Martina Pascutti, con cui ha intrapreso una relazione nella fase finale del programma tv di Canale 5. Il loro legame non si è affievolito con la fine del programma, ma anzi è cresciuto e i due hanno accolto un figlio, Leone, che ha oggi 12 anni.

Nonostante sembrasse andare tutto per il meglio, nel 2016 Martina ha annunciato la rottura con Patrick, postando sui social un messaggio che confermava che lei e il compagno avevano deciso di interrompere la loro storia d'amore e di essere legati solo dall'amore per il figlio: "Da qualche tempo ormai abbiamo preso la decisione di non stare più insieme per svariati e moltissimi motivi che ovviamente non starò a scrivere pubblicamente!".

Gia all'epoca, l'ex gieffina non aveva nascosto la sua preoccupazione per come il figlio Leone avrebbe reagito alla separazione e aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per non far soffrire ulteriormente il figlio: "È stata una dura decisione, non tanto per il nostro rapporto di coppia, ma perché in queste scelte c’è sempre di mezzo un bambino, che non ne può nulla di questi cambiamenti. Per questo in qualità di donna,ma prima di tutto madre, cercherò con tutto il mio cuore di non fargli mai sentire, né pesare minimamente ciò che si sta verificando in questo momento".

GF, Martina Pascutti torna a parlare del rapporto con Patrick Pugliese

A distanza di quasi un decennio dalla fine della sua storia d'amore con Patrick Pugliese, che insieme a un altro storico volto del GF si è prestato a diventare il volto social dei casting del reality, Martina Pascutti ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei fan ed è tornata a parlare dei rapporti con l'ex compagno e padre di suo figlio:

"Si litiga, ci si riappacifica. Tante incomprensioni, lotte per cose che erano ovvie dovessero mirare al bene di Leone ma non sono mai state comprese. Ad oggi posso dire di essere completamente in pace con me stessa e con il papà di Leone"

La coppia, quindi, ha appianato le divergenze e ha deciso di mantenere un rapporto civile per amore del figlio, esattamente come si erano auspicati anni fa, quando avevano deciso di separarsi.

