Grande Fratello, prime indiscrezioni sul cast, sarebbe stata contattata l'ex fidanzata di Only

Cresce l'attesa per la nuova edizione nip del Grande Fratello che sarà condotta da Simona Ventura, al suo debutto nel reality show targato Mediaset.

Ad ottobre Simona Ventura farà il suo debutto alla conduzione del Grande Fratello, e l’attesa cresce di settimana in settimana. Pier Silvio Berlusconi ha promesso un’edizione rinnovata e molto diversa dalle ultime: un ritorno alle origini, con un cast formato esclusivamente da nip veri, ovvero persone comuni senza alcuna esperienza televisiva, neppure minima.

Grande Fratello, nella nuova edizione "non potrà essere presente nemmeno un solo concorrente che abbia avuto un solo minuto di tv"

A confermare questa linea editoriale è stato il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha rivelato l’arrivo di nuovi autori accanto a Fabio Pastrello, storica firma delle edizioni non vip

“Oltre all’arrivo di Fabio Pastrello tra gli autori, si aggiungeranno altri autori nuovi. Ma al GF di Simona Ventura non potrà essere presente nemmeno un solo concorrente che abbia avuto un solo minuto di tv…”

Accantonata anche l’ipotesi di una guest star vip: l’idea, inizialmente valutata, è stata bocciata senza esitazioni. Ma se i futuri gieffini saranno sconosciuti, le indiscrezioni non mancano. Parpiglia ha infatti sganciato una bomba che promette di far discutere: tra i candidati più vicini all’ingresso nella Casa di Cinecittà ci sarebbe Angela Fernandez, giovane spagnola che vive e lavora a Milano. La ragazza sarebbe ormai arrivata al terzo provino, e il suo nome circola con insistenza negli ambienti legati al programma. Non è solo la sua bellezza a far parlare: Angela, infatti, sarebbe stata in passato legata sentimentalmente al cantante Olly. Una relazione breve ma chiacchierata, che ora potrebbe diventare uno degli elementi di curiosità del pubblico nei suoi confronti.

Il nuovo Grande Fratello targato Simona Ventura non ha ancora svelato i suoi protagonisti ufficiali, ma una cosa è certa: l’edizione sarà tutta giocata sul fascino delle storie vere e lontane dalle luci della ribalta.

