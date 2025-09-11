TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Mario Adinolfi sulla conduzione di Simona Ventura: "Ha la sensibilità giusta per questi tempi"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Mario Adinolfi sulla conduzione di Simona Ventura: "Ha la sensibilità giusta per questi tempi"

Eleonora Gasparini

Reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha rilasciato una nuova intervista in cui ha rivelato il suo pensiero sul nuovo Grande Fratello Nip che vedrà al timone Simona Ventura.

Grande Fratello, Mario Adinolfi sulla conduzione di Simona Ventura: "Ha la sensibilità giusta per questi tempi"

La nuova edizione del Grande Fratello prenderà ufficialmente il via lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. A dire la sua ci ha pensato il discusso giornalista Mario Adinolfi che, ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti di Simona Ventura.

Mario Adinolfi a ruota libera su L'Isola dei Famosi e il nuovo Gf Nip

Manca davvero poco alla nuova e attesissima edizione del Grande Fratello. La prima puntata andrà in onda il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale del cast. Al timone, per la prima volta, troveremo l'amatissima Simona Ventura, che ha promesso al pubblico una stagione improntata alla semplicità e all’autenticità: personaggi sconosciuti, nessun ripescaggio e né ingressi a sorpresa, maggior attenzione alle storie di vita reale.

A commentare la conduzione della Ventura ci ha pensato Mario Adinolfi, discusso giornalista e protagonista indiscusso dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni durante l'ultima puntata di Casa Lollo, Adinolfi ha voluto fare un bilancio della sua intensa esperienza in Honduras e dedicare parole di grande stima nei confronti di Veronica Gentili:

Leggi anche Le prime indiscrezioni su due concorrenti del Gf

Al mio rientro sono finito in ospedale, ho tirato troppo la corda. Sto facendo la dieta e una terapia farmacologica. Il lascito de L'Isola è che tutta quell'esperienza di rinascita sta continuando [...] Credo che Veronica abbia segnato una novità strutturale nella storia dei reality italiani perché si è tornati all'origine, alla conduzione di una giornalista. Il primo Grande Fratello era guidato da Daria Bignardi [...] Penso che quest'Isola rimarrà nella memoria delle persone.

Simona Ventura al timone del Gf: parla Adinolfi

Mario Adinolfi è stato uno dei concorrenti più discussi e chiacchierati della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al reality show condotto da Veronica Gentili, il giornalista ha rilasciato un'intervista a Casa Lollo in cui ha colto l'occasione per dire la sua sul nuovo Grande Fratello Nip di Simona Ventura, che partirà il 29 settembre su Canale 5:

Simona è chiamata anche lei a un esordio, che non è un vero esordio, ma un ricominciamento...rimettersi sulle strade del Grande Fratello che fu, secondo me glorioso perché raccontò un pezzo d'Italia. Ricordiamoci Cristina, Pietro Taricone, Casalino...Simona Ventura è la più grande conduttrice e showgirl italiana sul mercato. In assoluto la migliore, lo dimostra la sua umanità e intelligenza. Quello che ci aspetta con il Gf Nip sarà una straordinaria avventura perché lei è una straordinaria donna di televisione. Ha la sensibilità giusta per questi tempi. Simona deve dire anche un po' grazie a Veronica perché con il cambio di passo che c'è stato a L'Isola questa narrazione contemporanea collegata allo schema del reality diventa possibile. Forse negli ultimi anni questo schema si era perso a vantaggio di un racconto un po' trash.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Raimondo Todaro vicino all'ex scelta di Uomini e Donne Gaia Gigli? Il ballerino interviene e svela come stanno le cose
news VIP Raimondo Todaro vicino all'ex scelta di Uomini e Donne Gaia Gigli? Il ballerino interviene e svela come stanno le cose
Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Tra Samuel e Micaela è di nuovo passione?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 12 settembre 2025: Tra Samuel e Micaela è di nuovo passione?
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato esce allo scoperto con il fidanzato Andrea!
news VIP Uomini e Donne, Nadia Di Diodato esce allo scoperto con il fidanzato Andrea!
Elisa a San Siro: il concerto evento arriva stasera su Canale 5
anticipazioni TV Elisa a San Siro: il concerto evento arriva stasera su Canale 5
Temptation Island, Giulia Duranti e Sara El moudden a ruota libera sulle coppie della 13edizione
news VIP Temptation Island, Giulia Duranti e Sara El moudden a ruota libera sulle coppie della 13edizione
Amici, Sarah Toscano e Mida insieme per una prestigiosa collaborazione con Netflix
news VIP Amici, Sarah Toscano e Mida insieme per una prestigiosa collaborazione con Netflix
La Promessa Anticipazioni 12 settembre 2025: Arriva Leocadia, l'incubo di Cruz!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 12 settembre 2025: Arriva Leocadia, l'incubo di Cruz!
La forza di una donna Anticipazioni 12 settembre 2025: Jale fa una sconvolgente rivelazione a Bahar!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 12 settembre 2025: Jale fa una sconvolgente rivelazione a Bahar!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV