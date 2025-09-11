Grande Fratello, Mario Adinolfi sulla conduzione di Simona Ventura: "Ha la sensibilità giusta per questi tempi"

News VIP

Reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha rilasciato una nuova intervista in cui ha rivelato il suo pensiero sul nuovo Grande Fratello Nip che vedrà al timone Simona Ventura.

La nuova edizione del Grande Fratello prenderà ufficialmente il via lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. A dire la sua ci ha pensato il discusso giornalista Mario Adinolfi che, ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti di Simona Ventura.

Mario Adinolfi a ruota libera su L'Isola dei Famosi e il nuovo Gf Nip

Manca davvero poco alla nuova e attesissima edizione del Grande Fratello. La prima puntata andrà in onda il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale del cast. Al timone, per la prima volta, troveremo l'amatissima Simona Ventura, che ha promesso al pubblico una stagione improntata alla semplicità e all’autenticità: personaggi sconosciuti, nessun ripescaggio e né ingressi a sorpresa, maggior attenzione alle storie di vita reale.

A commentare la conduzione della Ventura ci ha pensato Mario Adinolfi, discusso giornalista e protagonista indiscusso dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni durante l'ultima puntata di Casa Lollo, Adinolfi ha voluto fare un bilancio della sua intensa esperienza in Honduras e dedicare parole di grande stima nei confronti di Veronica Gentili:

Leggi anche Le prime indiscrezioni su due concorrenti del Gf

Al mio rientro sono finito in ospedale, ho tirato troppo la corda. Sto facendo la dieta e una terapia farmacologica. Il lascito de L'Isola è che tutta quell'esperienza di rinascita sta continuando [...] Credo che Veronica abbia segnato una novità strutturale nella storia dei reality italiani perché si è tornati all'origine, alla conduzione di una giornalista. Il primo Grande Fratello era guidato da Daria Bignardi [...] Penso che quest'Isola rimarrà nella memoria delle persone.

Simona Ventura al timone del Gf: parla Adinolfi

Mario Adinolfi è stato uno dei concorrenti più discussi e chiacchierati della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al reality show condotto da Veronica Gentili, il giornalista ha rilasciato un'intervista a Casa Lollo in cui ha colto l'occasione per dire la sua sul nuovo Grande Fratello Nip di Simona Ventura, che partirà il 29 settembre su Canale 5:

Simona è chiamata anche lei a un esordio, che non è un vero esordio, ma un ricominciamento...rimettersi sulle strade del Grande Fratello che fu, secondo me glorioso perché raccontò un pezzo d'Italia. Ricordiamoci Cristina, Pietro Taricone, Casalino...Simona Ventura è la più grande conduttrice e showgirl italiana sul mercato. In assoluto la migliore, lo dimostra la sua umanità e intelligenza. Quello che ci aspetta con il Gf Nip sarà una straordinaria avventura perché lei è una straordinaria donna di televisione. Ha la sensibilità giusta per questi tempi. Simona deve dire anche un po' grazie a Veronica perché con il cambio di passo che c'è stato a L'Isola questa narrazione contemporanea collegata allo schema del reality diventa possibile. Forse negli ultimi anni questo schema si era perso a vantaggio di un racconto un po' trash.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.