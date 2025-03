Grande Fratello, Marina La Rosa stronca Shaila Gatta: "Crede di vincere, ma non sarà così!"

News VIP

Dopo aver detto la sua su Beatrice Luzzi, Marina La Rosa, storica ex vincitrice del GF, ha espresso una sua opinione anche su Shaila Gatta.

L'ex gieffina Marina La Rosa ha espresso la sua opinione su una delle attuali concorrenti del Grande Fratello: la ballerina Shaila Gatta. Dopo aver criticato l'atteggiamento di Beatrice Luzzi nei confronti di Stefania Orlando, l'ex gieffina ha rivelato cosa pensa anche dell'ex velina e del suo desiderio di arrivare in finale.

GF, Marina La Rosa stronca Shaila Gatta: "Arrogante, non si merita la finale"

Già in passato Marina La Rosa ha ammesso di non apprezzare particolarmente Shaila Gatta e, ancora una volta, durante un'ospitata a Pomeriggio 5 ha ammesso di non ritenerla adatta ad arrivare in finale. Alla conclusione del GF manca sempre meno, anche se una recente indiscrezione riporta che il reality potrebbe allungarsi ancora. Nonostante la puntata speciale prevista per l'attuale edizione, la Finale del GF andrà in onda il 31 marzo. Al momento, i finalisti sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, con grande costernazione di Shaila Gatta, che ha lamentato la sua momentanea assenza nella rosa dei finalisti, ritenendo di meritare invece di arrivare in finale.

Il suo comportamento non è stato molto apprezzato da Marina La Rosa: l'ex concorrente della prima edizione del GF ha rivelato, nella trasmissione di Pomeriggio 5, di trovare eccessivamente arrogante l'atteggiamento di Shaila e ha ribattuto duramente alle sue ultime affermazioni. A detta della ballerina, infatti, la relazione con Lorenzo Spolverato (con cui ha formato l'amatissima coppia degli Shailenzo) l'avrebbe danneggiata molto, spingendo l'ex fidanzato in Finale e lasciando indietro lei, che si è sempre sacrificata per il bene della coppia e difendere Spolverato. Queste ultime dichiarazioni hanno divertito molto Marina La Rosa, che ha così commentato: "Stiamo arrivando alla fine, per cui il vittimismo è la cosa che premia sempre. E in questo caso, Shaila vuole apparire vittima". Anche la conduttrice Myrta Merlino le ha dato ragione, portando Marina La Rosa ad aggiungere senza mezzi termini che Shaila le stava tentando tutte per arrivare alla Finale, ma che anche queste ultime carte non le avrebbero certo regalato la vittoria: "Sta tentando tutto per la vittoria, ma non vincerà".

Infine, l'ex concorrente ha rivelato chi, secondo lei, meriterebbe la vittoria di questo GF: in precedenza, aveva sostenuto con forza Stefania Orlando, ma dato che la conduttrice è stata eliminata al televoto nell'ultima puntata andata in onda giovedì 13 marzo, su chi avrà puntato Marina La Rosa? "Vincerà Helena, sì, secondo me vincerà lei" ha detto convinta l'ex gieffina.

GF, Marina La Rosa commenta le ultime dichiarazioni di Beatrice Luzzi

A Pomeriggio 5, Marina La Rosa ha anche commentato le ultime dichiarazioni di Beatrice Luzzi, protagonista di un acceso scontro con Stefania Orlando e Cesara Buonamici. Nel corso dell'utima puntata del reality show, in onda su Canale 5 giovedì 13 marzo, Luzzi ha accusato Stefania Orlando di non aver avuto un comportamento corretto verso gli Shailenzo e che vista la sua età più matura avrebbe dovuto mostrare maggior attenzione nell'esprimere i suoi giudizi sui concorrenti più giovani. In difesa della conduttrice è intervenuta anche Cesara Buonamici, che ha accusato Luzzi di dar spazio a tifoserie da stadio tossiche e pericolose.

Il comportamento di Beatrice Luzzi è stato particolarmente criticato e tra i suoi detratto c'era anche Marina La Rosa. L'ex concorrente ha dichiarato che §"la Luzzi c'ha un'arroganza e poi credo che sia proprio logorata dall'invidia verso gli altri. [...] Non riesce a liberarsi di quel suo personaggio che faceva tanti anni fa in quella soap opera, Vivere, in cui faceva la cattiva. Basta, siamo andati avanti, è anche ora di smetterla. Mi è piaciuta la chiusura di Stefania Orlando, che alla fine le ha detto ' ti sei montata così tanto la testa che non riescono a farti un primo piano', è stata splendida".

