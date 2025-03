Grande Fratello, scontro tra Javier Martinez e Chiara Cainelli: "Pensa quello che vuoi"

News VIP

In seguito alle insinuazioni di Alfonso D'Apice, nel corso dell'ultima puntata del GF, Chiara Cainelli ha espresso i suoi dubbi su Lorenzo Spolverato, per poi discutere animatamente con Javier Martinez. Ecco cosa è successo!

Durante la puntata del Grande Fratello in onda ieri, lunedì 3 marzo 2025, su Canale 5, Alfonso D'Apice non ha nascosto di aver cambiato idea su Lorenzo Spolverato. Secondo l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini il modello milanese sarebbe disposto a coinvolgere anche Chiara Cainelli nella sua strategia per la vittoria. Queste parole hanno colpito molto la sua fidanzata e in un confronto con Stefania Orlando, Chiara si è interrogata sulle parole di Alfonso, chiedendosi che motivo avesse per parlare così di Lorenzo. A intervenire è stato anche Javier Martinez, con cui Chiara ha avuto un acceso scontro.

GF, Chiara Cainelli incerta sulle parole di Alfonso D'Apice: "Perché ha detto quelle cose?"

Confrontandosi con Stefania Orlando, Chiara Cainelli ha commentato le parole di Alfonso D'Apice contro Lorenzo Spolverato. L'ex gieffino ha ammesso, nello studio del reality show, di aver maturato un'idea molto diversa di Spolverato da quando è fuori dalla Casa del GF e ritiene che Lorenzo stia usando Chiara per i suoi scopi. Queste dichiarazioni hanno colpito la gieffina che ha ammesso di non aver mai percepito questa ambiguità da parte del modello milanese e si è mostrata dubbiosa. Tuttavia, Stefania l'ha invitata a riflettere: "Perché pensi che Alfonso avrebbe detto queste cose? Magari ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto da dentro?".

Chiara però ha ammesso che non crede che Lorenzo possa davvero sfruttarla per strategia, ma che lui e Shaila Gatta sono per lei degli amici sinceri. A detta dell'ex corteggiatrice, forse, queste parole dipenderebbero da una gelosia di Alfonso D'Apice verso Lorenzo Spolverato, ma Stefania non è della stessa opinione.

Ancora dubbiosa, Chiara non ha nascosto che le parole di Alfonso l'hanno turbata: anche se sa che Lorenzo le è stato vicino dopo l'uscita di Alfonso, non riesce ora a fidarsi del tutto e intende comprendere perché il ragazzo abbia fatto certe affermazioni sul modello.

GF, guarda il video dello scontro tra Chiara Cainelli e Javier Martinez

GF, scontro tra Chiara Cainelli e Javier Martinez: "Tu non dici mai nulla direttamente, ma fai battutine..."

Al confronto in cucina si è aggiunto anche Javier Martinez: il pallavolista ha consigliato alla gieffina di interrogarsi sul perché Alfonso abbia detto quelle cose su Lorenzo, ma le sue parole infastidiscono Chiara. L'ex corteggiatrice gli rinfaccia di non essere una persona trasparente e che lui dice quelle mezze verità mascherandole da battute e scherzi. "Tu quello che pensi lo dici attraverso le battute, no? Com'è che dicevate? Arlecchino si confessa burlando ed è quello che fai anche tu. Forse anche Alfonso ha deciso di fare così" ha affermato Chiara, proseguendo che con lei e Shaila Javier parla solo attraverso commenti ironici e battutine.

Javier però ha ribattuto che lei non riusciva a non difendere Shaila e Lorenzo e che anche quando Alfonso era nella Casa e altri gieffini ne parlavano male, lui non si era mai esposto direttamente perché Alfonso sapeva difendersi bene da solo. Chiara gli ha poi rinfacciato di non essere mai stato sincero con lei e che i confronti che hanno avuto ci sono stati solo in puntata, mai lontano dalla diretta.

"Non ho mai detto questo, non ho mai parlato male di te. Io non mi sono mai messo in mezzo" ha dichiarato allora Javier "anche quando Helena parlava male di Alfonso le chiedevo di non farlo perché era mio amico". Nonostante i due provino a chiarirsi, non sembrano trovare un punto d'incontro, tanto che Chiara chiude la discussione con un: "Vabbè, a questo punto puoi pensarla come vuoi".

