Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti vuole abbandonare la Casa: "Sto male, voglio uscire"

Provata e destabilizzata, Mariavittoria Minghetti è completamente crollata dopo la diretta del Grande Fratello e ha rivelato a Tommaso Franchi di voler abbandonare definitivamente la Casa.

Il Grande Fratello tornerà in onda giovedì 20 febbraio 2025 su Canale 5. Tra le concorrenti al televoto anche Mariavittoria Minghetti che, subito dopo la diretta, ha rivelato al suo amato Tommaso Franchi di voler abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia per il bene della loro relazione.

Mariavittoria pronta a lasciare il Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 febbraio 2025, Alfonso D’Apice ha fatto alcune rivelazioni su Mariavittoria Minghetti che hanno spiazzato tutti. Stando alle parole del concorrente campano, la dottoressa gli avrebbe chiesto di aspettare che lei lasciasse Tommaso Franchi per potersi vivere e conoscere meglio.

Le rivelazioni di Alfonso hanno destabilizzato e fatto infuriare Tommaso, che subito dopo la diretta ha cercato un confronto con Mariavittoria. Il giovane idraulico ha chiesto alla fidanzata di giurargli che ciò che ha detto l'ex volto di Temptation Island non corrisponde al vero, ma lei ha messo le mani avanti perché non ricordava bene le frasi esatte dette al campano.

Dopo essersi isolato, Tommaso è tornato da Mariavittoria per fare pace, ma ha trovato un muro. "Sono venuto qui e ti avrei baciato, sei te che vuoi per forza infilare il coltello. Non te ne frega un ca**o di chiarire, per me sarebbe finito tutto perché ti amo" ha sbottato Franchi provocando la dura reazione della Minghetti che ha confessato la sua volontà di abbandonare la Casa "Io voglio uscire dalla Casa perché se no distruggo la relazione mia e tua, questa è l’unica cosa che voglio. Mi sono rotta troppo. Sto male e voglio andarmene altrimenti rovino tutto". L'acceso scontro tra i due concorrenti si è concluso con con un abbraccio e con la richiesta del giovane idraulico di non essere più escluso dalle giornate della sua amata.

Le lacrime di Chiara

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Alfonso D'Apice. Un'uscita di scena davvero inaspettata che ha stupito tutti i concorrenti e destabilizzato Chiara Cainelli. Parlando con le sue amiche, la concorrente ha ammesso di aver trovato un uomo leale, sincero e con tanti valori e di questo ne è estremamente fiera: "Io sono contenta di lui, è il migliore, e per questo non riesco ad accettarlo".

Dopo aver elogiato il suo amato Alfonso, Chiara ha rivelato di essere infastidita dal comportamento di molti inquilini e di essere pronta a far emergere tutta la falsità: "Sono tutti dei grandissimi falsi. Per tutta la falsità che ho visto oggi, sento che io non posso mollare". Riuscirà a farsi valere e a non lasciarsi abbattere dalle critiche dei suoi compagni di avventura?

Ricordiamo che Chiara è al televoto insieme a Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta. Chi uscirà? L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per giovedì 20 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

