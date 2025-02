Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti: "Sto mettendo in dubbio Lorenzo" (VIDEO)

News VIP

Delusa e dispiaciuta per la situazione che si è creata nella Casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti si è lasciata andare a uno sfogo con Zeudi Di Palma in cui ha fatto delle riflessioni sul suo rapporto con alcuni inquilini.

Momento difficile per Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. Dopo essere stata duramente criticata da Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, la giovane dottoressa si è sfogata con Zeudi Di Palma sull'allontanamento inaspettato di alcuni concorrenti che prima considerava amici.

I dubbi di Mariavittoria su Lorenzo e Shaila

Domani, giovedì 20 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto c'è anche Mariavittoria Minghetti che, negli ultimi giorni, è finita nel mirino di diversi concorrenti che prima considerava amici. Parlando con Zeudi Di Palma, la fidanzata di Tommaso Franchi non è riuscita a nascondere il suo dispiacere per il comportamento assunto in particolar modo da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nei suoi confronti.

Mariavittoria ha messo in dubbio Lorenzo e rivelato di esserci rimasta molto male del fatto che proprio Shaila non l'abbia mai difesa dai duri attacchi del modello milanese: "Tu hai capito quante cose mi dice il fidanzato, e lei non dice nulla? Per lei sta sempre dalla parte della ragione. Io a lei voglio bene". Tuttavia, data la delicata situazione, la giovane dottoressa ha confessato di voler lasciar passare del tempo prima di un eventuale confronto con la coppia.

Leggi anche Chiara Cainelli durissima contro Mariavittoria Minghetti

Dispiaciuta per l'improvviso allontanamento tra Mariavittoria e Shaila, Zeudi le ha consigliato di concentrarsi su sé stessa e cercare di continuare il suo percorso nella Casa con leggerezza e spensieratezza: "Questa è una situazione che si risolverà con i fatti, non con le parole. Chi ti vuole ti capisce, ti sceglie e ti segue. Chi ti vuole perdonare ti perdona". La dottoressa seguirà i consigli dell'ex Miss Italia? E soprattutto, Mavi e l'ex velina di Striscia la Notizia riusciranno a ritrovarsi e a recuperare il loro rapporto?

La crisi di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti sta vivendo un periodo complicato e si sente sotto pressione, specialmente per le rivelazioni fatte da Alfonso D'Apice durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Per chi non lo sapesse, l'ex volto di Temptation Island ha confessato che la dottoressa romana gli avrebbe chiesto di aspettarla perché intenzionata a chiudere la sua relazione con Tommaso Franchi. Parole che hanno destabilizzato e confuso il giovane idraulico e che hanno portato la concorrente a pensare di abbandonare la Casa.

A distanza di alcune ore dalla diretta, i due innamorati si sono ritrovati e confrontati sul loro rapporto. Se Mariavittoria continua a ripetere di non volerlo fare soffrire a causa della sua mancanza di dimostrazioni, Tommaso sembra avere le idee abbastanza chiare. Il giovane idraulico è infatti convinto che fuori sarà tutto diverso, che lontano dalle telecamere e dalle pressioni potranno ritrovare un equilibrio: "Sto lottando ogni giorno per tenere questa cosa e portarla fuori". Ci riusciranno?

L'appuntamento con il Gf è per domani, giovedì 20 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.