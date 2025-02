Grande Fratello, Chiara Cainelli contro Mariavittoria Minghetti: "È una grandissima falsa, deve starmi lontana" (VIDEO)

News VIP

Delusa e destabilizzata dalla Nomination ricevuta da Mariavittoria Minghetti durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Chiara Cainelli si è lasciata andare a un duro sfogo contro la fidanzata di Tommaso Franchi.

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda il prossimo giovedì 20 febbraio 2025 su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto anche la gieffina Mariavittoria Minghetti che, subito dopo la diretta del reality show, è finita nel mirino di Chiara Cainelli, che l'ha duramente criticata.

Le dure critiche di Chiara Cainelli

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata a dir poco scoppiettante e ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti della serata Alfonso D'Apice, che ha perso al televoto ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia, e Mariavittoria Minghetti, che è finita nel mirino del gruppetto capeggiato da Lorenzo Spolverato.

A commentare il comportamento assunto dalla dottoressa ci hanno pensato in particolar modo Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Ancora turbata per l'eliminazione del suo amato Alfonso, la giovane trentina si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha criticato e accusato pesantemente Mariavittoria, rivelando anche di essere rimasta delusa dalla sua nomination.

Per me Mariavittoria è una falsa. Io non avevo il rapporto che avevate voi, ma mi ha allisciata tutta la settimana poi arriva in puntata e mi nomina. È una grandissima falsa. Non è per la nomination, ma mi rendo conto che è una grandissima falsa. Lei non è debole, è perfettamente cosciente di quello che fa. Deve starmi lontana, non mi deve parlare.

Secondo Shaila, il motivo della Nomination di Mariavittoria è legato al fatto che fossero "tutti contro" Chiara. "Lei si è appoggiata a quello" ha spiegato la fidanzato di Lorenzo Spolverato, che ci ha tenuto a ribadire di essere legata alla dottoressa e di essere sinceramente dispiaciuta del loro allontanamento.

Alfonso torna sui social dopo l'eliminazione dal Gf

Alfonso D'Apice è stato eliminato dal gioco durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Il giovane concorrente campano è stato il meno votato dal pubblico ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. Un'eliminazione che ha spiazzato tutti i concorrenti, soprattutto Chiara Cainelli che, dopo averlo salutato, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Raggiunto dai microfoni della pagina social del reality show, Alfonso ha fatto un piccolo bilancio del suo percorso e ringraziato tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia: "Va bene, è andata benissimo così. Mi dispiace che non ho potuto portare il nome di Napoli più avanti. È stata una bellissima esperienza".

Ricordiamo che Chiara è nuovamente finita al televoto per l'eliminazione. Insieme a lei, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta. Sarà proprio la giovane trentina la prossima eliminata dal gioco? L'appuntamento con il Gf è per giovedì 20 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

