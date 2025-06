Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti rompe il silenzio e svela: "Ecco come stanno le cose tra me e Tommaso Franchi"

News VIP

L'ex gieffina romana Mariavittoria Minghetti rompe finalmente il silenzio e svela la verità sulla presunta crisi con Tommaso Franchi, il suo fidanzato conosciuto proprio nella Casa del Grande Fratello.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono in crisi? A rassicurare i numerosi fan della coppia ci ha pensato l'ex concorrente romana dell'ultima edizione del Grande Fratello che, nelle ultime ore, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa sta realmente succedendo tra lei e il giovane idraulico toscano.

Mariavittoria Minghetti smentisce la crisi con Tommaso Franchi

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello e, tra alti e bassi, hanno portato avanti la loro storia d'amore anche lontano dalle telecamere. A differenza delle altre coppie nate nella Casa, i due concorrenti dell'ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che hanno conquistato il pubblico di Canale 5 con la loro spontaneità, hanno deciso di mantenere un profilo basso e riservato, partecipando a pochissimi eventi pubblici.

Nelle ultime ore, però, Franchi e la Minghetti sono finiti al centro dell'attenzione mediatica proprio per la loro situazione sentimentale. Come riporta Isa e Chia, la dottoressa romana e il giovane idraulico toscano si sono tolti il segui sui social (per poi rimetterlo poche ore dopo), mandando in tilt i loro numerosissimi fan, che hanno iniziato a pensare a una crisi tra i due ex gieffini. A rassicurare tutti ci ha pensato Mariavittoria che, in un'intervista rilasciata al portale Piùdonna, ha spiegato cosa sta succedendo con Tommaso:

Ci sono state piccole discussioni, niente di che. Con Tommy va benissimo, possono stare tutti tranquilli. A volte lui è difficile da gestire, come lo sono io del resto ma il nostro bene supera tutto. Chi ci conosce e ci ha visto sa che litighiamo e poi facciamo pace ma di base c’è un grande amore, quindi mi sento di poter tranquillizzare tutti i fan e smentire voci di rotture che non ci sono.

Mariavittoria svela la verità sulla storia con Tommaso dopo il Gf

Dopo aver smentito la crisi con Tommaso Franchi, spiegando che il gesto social è dovuto a piccole discussioni poi rientrate, Mariavittoria Minghetti ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione. Rispondendo ad alcuni fan che avevano pensato ad una crisi anche per la poca presenza della coppia sui social, l'ex protagonista dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello ha dichiarato:

Io ci sto poco sui social perché lavorando ho poco tempo, però ricevere tante offese o tanto allarmismo anche per una cosa banale come quella accaduta ieri, dispiace. Ci sono tanti che mi scrivono messaggi brutti dandomi la colpa di una eventuale rottura, non conoscendo le motivazioni dietro i gesti, che magari significano tutt’altro e non indicano che ci siamo lasciati. Essere in mezzo a queste tempeste non è facile da gestire. (…) Come eravamo in casa siamo anche fuori. Non è che siamo usciti e non ci sono più screzi ma è la normalità, come succede in tutte le coppie.

Stanca delle critiche e accuse ricevute dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5 circa il suo comportamento nei confronti di Tommaso, Mariavittoria ha rivelato che convivono a Roma, quindi stanno sempre insieme e, come tutti, vivono momenti di incomprensioni e difficoltà. Non solo. La dottoressa romana ha concluso parlando delle differenze incontrate fuori dalla Casa più spiata d'Italia:

In realtà l’unica cosa diversa è la questione differenza di età. Mentre dentro la casa non la percepivo, anzi a volte mi sentivo io la più piccola tra i due, ora la percepisco un po’ di più. Nella casa Tommy mi ha sostenuto tantissimo e senza di lui forse non sarei arrivata alla fine e lo ringrazio tanto per questo, ora invece vorrei tanto ricambiare e sostenerlo in tutti i progetti che vorrà realizzare perché oltre all’amore, ho tanta fiducia e stima in lui.

