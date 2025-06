Grande Fratello, Helena Prestes rompe il silenzio sulla crisi con Javier Martinez: "Io lo amo"

News VIP

Dopo giorni di silenzio e tante indiscrezioni su una crisi, Helena Prestes è intervenuta sui social e le sue parole spazzano via i dubbi: "Non posso permettere a nessuno di portarmi via i momenti con Javier o di limitare la nostra felicità"

Negli ultimi giorni si è parlato molto della presunta crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez, scoppiata dopo le dichiarazioni dell’ex compagno della modella, Carlo Motta. Quest’ultimo ha raccontato pubblicamente di essersi rivisto più volte con Helena dopo la fine del Grande Fratello, insinuando un ritorno di fiamma e alimentando il sospetto di un possibile tradimento.

Grande Fratello, Helena Prestes: "Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c'è stato"

Dopo un periodo di silenzio e speculazioni sempre più insistenti sui social, Helena ha deciso di intervenire personalmente, utilizzando le sue storie Instagram per fare chiarezza e soprattutto per difendere la sua relazione con Javier. La modella brasiliana ha dichiarato:

"Lo spero ancora che la REALTÀ faccia più rumore della FANTASIA. E la realtà è che io amo Javier e che non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità. Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c'è stato. Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a VIVERE."

Le parole della modella brasiliana suonano come una presa di posizione netta contro i pettegolezzi che stanno mettendo in discussione il rapporto con Javier. Con toni fermi ma emotivamente coinvolti, Helena non solo ribadisce l’amore che la lega al compagno conosciuto nella Casa, ma invita anche chi la sta attaccando a fermarsi, respingendo al mittente ogni accusa.

Javier e il silenzio social

Il messaggio di Helena sembra diretto non solo agli hater, ma anche a chi ha cercato di destabilizzare la loro relazione con insinuazioni o rivelazioni personali. E mentre il pubblico si divide tra chi crede alla versione di Carlo Motta e chi invece sostiene la coppia Helena-Javier, la modella sceglie di chiudere ogni polemica con un chiaro intento: continuare a vivere la sua storia d’amore senza lasciarsi influenzare dal clamore mediatico.

Questa mattina, si è parlato molto della coppia dopo alcune mosse social di Gessica Notaro, molto amica di Javier, che pare abbia smesso di seguire Helena su Instagram nelle ultime ore. E non sarebbe tutto, sono spariti sui social anche alcuni video pubblicati dell'argentino insieme a Helena e il loro conseguente silenzio continuava ad alimentare i dubbi e avvalorare la crisi. Le parole della Prestes, tuttavia, ribadiscono che l'amore per il suo Javier non è messo in discussione e ora sembra che solo una presa di posizione chiara e netta anche dell'argentino possa confermare che la crisi sia definitivamente superata.

