Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta a confronto: ecco cosa hanno rivelato le due concorrenti

Dopo giorni di incomprensioni e tensioni, nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto atteso confronto tra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta: ecco cosa si sono dette le due concorrenti del reality show.

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto atteso confronto tra Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Nonostante la grande delusione, l'ex discussa velina di Striscia la Notizia ha deciso di confrontarsi con la giovane dottoressa romana per provare a salvare il loro rapporto di amicizia.

Il confronto tra Mariavittoria e Shaila

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda domani giovedì 17 febbraio su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta si sono rese protagoniste di un sincero confronto in cui hanno parlato del loro allontanamento arrivato dopo varie discussioni e inaspettati cambi di gruppi. Una situazione che sta facendo stare molto male entrambe le concorrenti.

La prima a prendere la parola è stata Shaila, che ha spiegato a Mariavittoria di sentirsi ferita, delusa e tradita. La ballerina trova che la loro amicizia non sia valutata alla stessa maniera dall'amica, perché sente di essere trascurata. "Se non parli con me, tu vai a sfogarti con chiunque. Chiunque va bene" ha dichiarato la concorrente campana, evidenziando come la dottoressa si sia avvicinata a tutti negli ultimi giorni, tranne che a lei. Dopo aver ascoltato lo sfogo dell'amica, la fidanzata di Tommaso Franchi ha ammesso di volerle bene, ma di aver ricevuto troppi attacchi e immeritati soprattutto da parte di Lorenzo Spolverato.

Il confronto tra le due concorrenti del reality show di Canale 5 è continuato con Mariavittoria che ha ammesso di aver sbagliato, ma di sentirsi sempre sotto pressione nella Casa. "Se tu mi abbracci, poi io mi sciolgo, perché a te ci tengo" ha replicato Shaila non nascondendo il suo dispiacere per la situazione che si è venuta a creare tra di loro. Durerà questa pace o la ballerina campana si farà influenzare nuovamente dal suo amato Lorenzo?

Lorenzo e Chiara vicini

Shaila Gatta continua a essere una delle concorrenti più chiacchierate dell'attuale edizione del Grande Fratello sia per i suoi modi di fare che per la sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato. Nelle ultime ore, però, i numerosi fan della ballerina campana hanno notato alcuni comportamenti ambigui del modello milanese che potrebbero indicare un crescente interesse verso Chiara Cainelli, la giovane trentina impegnata con Alfonso D’Apice.

I fan di Shaila si sarebbero accorti di un gesto particolarmente significativo. In uno screenshot diffuso sui social, Lorenzo e Chiara appaiono molto vicini in cucina, e sembra proprio che il modello stringa la mano della ragazza sotto il tavolo. Non solo. Ci sono state ulteriori segnalazioni secondo cui Spolverato in passato avrebbe messo numerosi like alle foto pubblicate sui social dalla Cainelli.

Come reagirà Shaila quando scoprirà le clip e le polemiche che stanno circolando in rete? Siamo sicuri che Alfonso Signorini affronterà l'argomento nella prossima puntata del Gf, che andrà in onda domani su Canale 5. Ricordiamo che la ballerina è al televoto proprio insieme a Chiara. Chi la spunterà?

