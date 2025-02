Grande Fratello, Lorenzo Spolverato gela Shaila Gatta: ''Fuori da qui duriamo tre settimane!''

News VIP

Nuovo confronto e nuovo scontro tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello. La coppia nuovamente in crisi, ecco cosa è successo.

Momento di tensione per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello. Il gieffino fa delle riflessioni sulla sua storia d’amore con l’ex Velina di Striscia la Notizia, ammettendo di essere preoccupato per come andrà la loro relazione lontano dalle telecamere, poi si confronta con la sua fidanzata e la gela con una frase che la lascia amareggiata. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e i dubbi su Shaila Gatta

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello assomiglia sempre di più ad una soap ma ormai i colpi di scena, i ripensamenti e i cambiamenti di umore costanti non sorprendono più nessuno. La coppia si è mostrata particolarmente unita in queste ultime settimane, quando la relazione è stata messa sotto accusa da alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia, ma ora Lorenzo torna ad esprimere i suoi dubbi sul futuro. Il gieffino si è confidato con Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta e ha ammesso di avere timori per quello che potrebbe accadere dopo la Finale del Gf, una volta lontano dalle telecamere dato che hanno dimostrato di avere caratteri molto diversi che spesso fanno fatica a far convivere.

“A me non è capitato di farmi andare bene Shaila, io ho scelto Shaila - riporta Biccy - Certo, l’ho scelta qui dentro, in questo luogo, in un reality, fuori ci sono altre mille distrazioni e situazioni. Cosa può accadere? Non lo so e la cosa mi preoccupa. Sono molto preoccupato e ci penso speso”.

Insomma Lorenzo ha ammesso di aver iniziato a pensare seriamente al futuro della sua relazione con Shaila, confidando di essere anche molto geloso e possessivo, forse in riferimento al fatto che la ballerina potrebbe voler continuare la sua carriera televisiva una volta lontana dal Gf. Dopo qualche ora, vedendo Gatta molto strana e distaccata, Lorenzo le ha chiesto di parlare vicino alla piscina e così è nato l’ennesimo scontro tra i due, durante il quale Spolverato si è detto offeso dal continuo giudizio al quale lei lo sottopone.

Grande Fratello, nuovo confronto tra gli Shailenzo: ecco il VIDEO

Lorenzo gela Shaila: Grande Fratello, Shailenzo ancora in crisi: cosa succede.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo di nuovo ai ferri corti

Sin dall’inizio della loro relazione era chiaro che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fossero destinati a intrattenere il pubblico del Grande Fratello con le loro teatrali discussioni. Vero è che i due hanno caratteri molto diversi tra loro e che spesso non è facile conciliare dal momento che Lorenzo è una persona che ha bisogno di solitudine e misura molto i suoi gesti d’affetto, mentre Shaila è molto più coinvolgente con il suo modo di fare e cerca attenzioni anche a livello fisico che spesso il suo fidanzato non riesce a darle nella giusta misura. Poi mettiamoci anche che nella casa del Gf ogni motivo è buono per fare show e questa coppia è maestra nella disciplina televisiva. Durante il confronto, Lorenzo ha espresso le sue perplessità nei confronti di Shaila ammettendo di sentirsi sempre il dito puntato contro, per poi gelarla con una frase inaspettata.

“Mi sono rotto però. E mi fai venire mille dubbi […] Tu non ti fermi a riflettere. Prima di sbottare pensa se è il momento giusto di farlo. Pensa ad uscire fuori dove ci conosceremo meglio, invece di fare così. Voglio che tu capisca bene! Perché altrimenti se continuiamo così litighiamo, andiamo avanti tre settimane e fuori da qui non facciamo nulla e basta”.

Shaila è rimasta molto per questo discorso, non riuscendo a nascondere la sua delusione. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha ammesso che quel giorno si è svegliata male e per questo ha puntato il dito contro Lorenzo, cercando di ridimensionare la questione ma il sasso è ormai stato lanciato. Cosa accadrà nelle prossime ore? Mentre una coppia litiga, un’altra fa pace ovvero quella composta da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, messi in crisi dalle rivelazioni di Alfonso D’Apice nel corso dell’ultima puntata del Gf.

