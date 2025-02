Grande Fratello, Mariavittoria e Jessica si scontrano dopo le nomination: "Non è cattiveria, ma li voglio tutelare" (VIDEO)

News VIP

Subito dopo la puntata del Grande Fratello, le concorrenti Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono confrontate sulle nomination fatte, tra varie strategie e divergenze in vista della Finalissima.

Le ultime nomination hanno creato un po' di malumori nella Casa del Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono rese protagoniste di un duro confronto in cui la prima finalista ha ammesso di non aver apprezzato la scelta della dottoressa di mandare al televoto Maria Teresa Ruta.

Mariavittoria e Jessica a confronto sulle nomination

Subito dopo la puntata del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione dal gioco della veterana Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono confrontate sulle Nomination appena fatte. Senza troppi giri di parole, la prima finalista del reality show ha rivelato di non aver apprezzato la scelta della dottoressa di mandare al televoto Maria Teresa insieme a Chiara Cainelli, Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Mattia Fumagalli.

"A Mattia non glielo do" ha sottolineato più volte Mariavittoria, chiedendo alla sua amica Jessica di non contestarle la sua Nomination e ammettendo di aver messo in atto una strategia per tutelare lei e Tommaso Franchi "Non è cattiveria. Mi sono fatta i conti in modo da essere sicura che cinque persone vadano al televoto e non solo quelle con un voto. Il rosso è sempre un'incognita, così tutelo me e Tommaso".

Dopo aver ascoltato il ragionamento di Mariavittoria, Stefania ha confessato di aver fatto esattamente ciò che Jessica le aveva suggerito, ovvero nominare Chiara Cainelli e non Giglio. "Io provo a tutelare chi voglio visto chi sono i cinque nominati" ha continuato la fidanzata di Tommaso visibilmente infastidita dalla situazione. "Tu devi nominare chi vuoi, mi dispiace perché adesso tutti vogliamo la stessa cosa" ha concluso la cantante romana non nascondendo il suo dispiacere per Maria Teresa.

Si avvicina la Finale del Gf

Nella Casa del Grande Fratello i concorrenti sono sempre di meno e le strategie diventano sempre più intense in vista della Finale. Stando a quanto rivelato dal conduttore Alfonso Signorini, l'ultima puntata della stagione andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Al momento, gli unici finalisti sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

A proposito di Lorenzo, la puntata di ieri per lui non è stata proprio una passeggiata. Il giovane modello milanese è stato duramente criticato e ripreso da Signorini per il comportamento assunto nei confronti di Shaila Gatta, la quale ha poi deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d'amore. Provato per la rottura con la ballerina, il finalista si è poi reso protagonista di un nuovo confronto con il suo "grande nemico" Iago Garcia, che non ha perso occasione di lanciarsi velenose frecciate. Di una cosa, però, sarà sicuramente contento, ovvero quello di essere riuscito a conquistarsi diversi blocchi in puntata.

I concorrenti che sono finiti al televoto, e che quindi rischiano l'eliminazione dal gioco, sono: Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta. Dopo Amanda Lecciso, chi sarà costretto/a ad abbandonare la Casa a poche settimane dalla Finale? Ricordiamo che, tra tutti i nominati, solo l'ex Miss Italia possiede il bonus per rientrare in gioco.

