Grande Fratello, Mariavittoria e Federico difendono Iago dalla accuse: "Non è maschilista, alle altre fa comodo dire così"

I concorrenti Mariavittoria Minghetti e Federico Chimirri commentano il duro confronto in diretta al Grande Fratello tra Iago Garcia e Shaila Gatta, schierandosi apertamente dalla parte dell'attore spagnolo.

Iago Garcia è stato accusato di essere maschilista da Shaila Gatta. A difendere l'attore spagnolo ci hanno pensato Mariavittoria Minghetti e Federico Chimirri che, subito dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, hanno commentato il duro scontro in studio tra l'attore spagnolo e la fidanzata di Lorenzo Spolverato.

Iago Garcia sotto accusa

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, Iago Garcia si è reso protagonista di un intenso faccia a faccia con Shaila Gatta in studio. Il motivo? Alcuni giorni prima, il concorrente si era rivolto alla ballerina, dicendole di "abbassare la testa". Un’espressione poco carina che non è per niente piaciuta alla fidanzata di Lorenzo Spolverato, che ha accusato l’attore spagnolo di essere maschilista e cattivo.

Iago si è immediatamente scusato ed ha ribadito che, a parer suo, Shaila rispetto all’inizio ha completamente perso l’educazione e subisce troppo l’influenza negativa di Lorenzo. "Mi sono sentita mortificata" ha ammesso l'ex velina di Striscia la Notizia, provocando però la reazione dell'attore spagnolo, che ha deciso di contrattaccare, dicendole: "Ti chiedo scusa, ma Lorenzo ti ha detto di peggio e ci stai insieme".

L’atteggiamento dell'ex volto de Il Segreto, però, non è piaciuto agli altri concorrenti ancora in gioco che, al momento delle nomination, hanno iniziato a nominarlo in massa: da Eva Grimaldi ad Alfonso e Giglio fino a Zeudi Di Palma, che è stata duramente ripresa in diretta da Alfonso Signorini, che l’ha invitata a non strumentalizzare la dinamica per scopi di gioco.

Mariavittoria e Federico dalla parte di Iago

Il comportamento assunto da Iago Garcia nei confronti di Shaila Gatta continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello. Come riporta Isa e Chia, nelle ultime ore sono emersi pareri discordanti dalla massa. La dottoressa Mariavittoria Minghetti e il nuovo gieffino Federico Chimirri, infatti, hanno rivelato di non aver trovato per nulla grave quanto detto dall'attore spagnolo.

"Voleva dire 'abbassa la cresta', non 'abbassa la testa' in termine maschilista. Ti assicuro che anche uno 'stai zitto' è l’insulto peggiore che tu mi possa dire, perché ti salto addosso" ha dichiarato Mariavittoria riferendosi alle parole rivolte da Iago a Shaila durante una discussione nella Casa. Chimirri, invece, sembra avere le idee molto chiare circa il comportamento strategico assunto da alcune concorrenti nei confronti dell'uomo.

"La riconosci una persona maschilista" ha esordito Federico, che ha poi fatto una sua analisi della situazione lanciando una velenosa frecciata alle concorrenti che hanno nominato Iago "Alcune ragazze si attaccano a questo discorso del maschilismo, solo perché Shaila l’ha detto, ma non lo pensano neanche. E’ semplicemente perché gli fa comodo, perché è un tema abbastanza delicato in cui le donne vogliono prendersi gli applausi delle altre donne". Sarà davvero come dice il nuovo concorrente? Ricordiamo che l'appuntamento con il reality show è per giovedì 6 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

