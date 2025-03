Grande Fratello, Maria Vittoria in lacrime per l'uscita di Tommaso Franchi: "Non se lo meritava" (VIDEO)

News VIP

Ieri sera, Tommaso Franchi è stato l'ultimo dei concorrenti del GF a dover lasciare la Casa. La sua uscita ha portato Maria Vittoria Minghetti alle lacrime. Ecco cosa è successo.

L'uscita di Tommaso Franchi dalla Casa del Grande Fratello, durante la puntata di ieri, lunedì 17 marzo, in onda su Canale 5, ha gettato nell sconforto Maria Vittoria Minghetti. La dottoressa romana si è lasciata andare al pianto, confidandosi in giardino con l'amica Jessica Morlacchi.

GF, Tommaso Franchi eliminato: le lacrime di Maria Vittoria Minghetti

Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti sono stati una delle coppie più amate dell'attuale edizione del GF: i due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono innamorati e hanno intrapreso una storia inizialmente tenuta lontana dalle telecamere e passata quasi in sordina rispetto a quella degli Shailenzo o degli Helevier.

Tuttavia, i Tommavi con il tempo hanno appassionato il pubblico, anche se i fan non hanno mancato di notare che, nei momenti di incomprensioni o litigio, i due gieffini tendevano a tirar fuori il peggio l'uno dell'altro, adottando così un comportamento tossicoe pericoloso.

Le liti tra i due li hanno anche spinti a dirsi addio per breve tempo prima della diretta di ieri sera, per poi far pace quasi subito e provare a darsi una seconda possibilità. Purtroppo, al televoto dell'ultima puntata anda in onda, Tommaso Franchi è stato eliminato e, poiché non aveva il bonus del ritorno, è stato costretto ad abbandonare la Casa del GF, salutando così la sua Maria Vittoria. Quest'ultima, al primo risveglio senza il compagno, si è lasciata andare alla tristezza, piangendo in giardino accanto a Jessica Morlacchi. "Se lo meritava meno di altri concorrenti qui dentro" ha dichiarato Maria Vittoria con le lacrime agli occhi.

GF, Tommaso Franchi abbandona la Casa, Maria Vittoria in lacrime per lui

Anche Shaila l'ha raggiunta e la dottoressa romana ha espresso la sua rabbia per aver dovuto salutare il fidanzato, ma riconoscendo che non era colpa di Tommaso se nella catena al televoto era finito contro Chiara Cainelli. La ballerina ha provato a consolarla, dicendo che Tommaso forse non era stato del tutto sé stesso, per concentrarsi sulla relazione con Maria Vittoria, e che questo era stato percepito anche dal pubblico.

Infastidita dalle parole di Shaila, Maria Vittoria si è poi sfogata con Jessica: "Certo che Shaila, bella e cara, eh...Però a dire che Tommaso si è concentrato sulla relazione, ma che doveva fare?". Jessica ha provato a farla ragionare, dicendole che si trattava solo dell'opinione personale della ballerina, ma Maria Vittoria ha ribattuto stizzita: "Che ti devo dire?! Fuori le auguro una lunga carriera da filosofa..."

