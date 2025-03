Grande Fratello, Jessica Morlacchi mette in guardia Maria Vittoria Minghetti su Tommaso Franchi: "E' una cosa gravissima"

News VIP

Al GF, Jessica Morlacchi ha messo in guardia Maria Vittoria Minghetti dal comportamento di Tommaso Franchi: ecco cosa è successo!

Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello anche per i Tommavi ci sono state tensioni e litigi e la coppia formata da Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi ha deciso di dirsi addio, per poi tornare nuovamente insieme dopo poco. A commentare i comportamenti del gieffino, a suo dire molto gravi, è intervenuta Jessica Morlacchi, che ha deciso di mettere in guardia Maria Vittoria.

GF, Jessica mette in guarda Maria Vittoria da Tommaso: "Gravissimo il suo comportamento"

La crisi tra i Tommavi ha tenuto desta l'attenzione degli spettatori nel corso di questi giorni: i due gieffini, infatti, sono stati protagonisti di litigi e scontri, determinati dalle loro differenze caratteriali e da una forte immaturità e sono arrivati al punto di dirsi addio. La decisione di chiudere il loro rapporto è arrivata da Maria Vittoria Minghetti, che ha però poi cambiato idea quando Tommaso è entrato in crisi e ha supplicato la dottoressa romana di non lasciarlo.

L'atteggiamento di Tommaso non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, che non ha mancato, sui social, di sottolineare la tossicità di alcune frasi e atteggiamenti del gieffino, ma neppure la stessa Maria Vittoria è parsa serena e sicura della scelta di tornare con l'idraulico senese. Questa sua indecisione l'ha spinta anche a confrontarsi con Jessica Morlacchi e a raccontarle di un episodio che sarebbe accaduto qualche ora fa, mentre i due concorrenti del GF si godevano un momento di intimità. Tommaso avrebbe ammesso di non voler stare da solo, ma ha anche aggiunto che avrebbe preferito che Maria Vittoria accettasse di restare a letto con lui solo se "sei al 100% convinta", perché aveva compreso che la dottoressa non aveva ancora del tutto superato i loro litigi.

Jessica, tuttavia, ha ritenuto inaccettabile il comportamento e le richieste di Tommaso, rimproverando Maria Vittoria di dargliela sempre vinta: "Ho sentito quello che ti ha detto, Mavi, è gravissimo, non dovrebbero essere accettate queste cose, non siamo nel 1830". L'ex star dei Gazosa ha aggiunto che questa volta Tommaso aveva superato il limite e che Maria Vittoria avrebbe dovuto mettere un punto alla relazione con l'idraulico: "Te ne devi andare, non devi lavorare su questo aspetto".

Quello di J è stato tutto un fraintendimento



T ha detto a M “non voglio stare a letto con te se non stai al 100%” riferito al fatto che era ancora scazzata dopo il litigio



Ma nulla a che vedere su quello che ha capito jes #tommavi #grandefratello



pic.twitter.com/ONrJ7R836q — 𝑬𝒓𝒊🎀 (@sfinitaaaaa) March 17, 2025

GF, le Anticipazioni della puntata di questa sera

Questa sera, lunedì 17 marzo, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Questa sera, ci sarà una doppia eliminazione, con un televoto flash: chi tra Chiara, Helena, Javier, Maria Vittoria e Shaila dovrà abbandonare la Casa?

Due concorrenti hanno il bonus di ritorno dunque se fossero eliminati rientrerebbe direttamente in gioco, si tratta di Javier Martinez e Shaila Gatta. I concorrenti da undici, al termine della puntata saranno nove di cui tre già finalisti, ovvero Lorenzo Spolverato, Jessica Marlocchi e Zeudi Di Palma.

Spazio alla crisi tra Tommaso e Maria Vittoria, ma anche alla gelosia di Javier per l'avvicinamento tra Helena e Zeudi. Un riavvicinamento che però è durato poco, visto che un aereo per l'ex Miss Italia ha scatenato una nuova lite con la modella brasiliana. Infine, due dolci sorprese: Jessica riabbraccerà i suoi nipotini mentre Tommaso il suo papà.

