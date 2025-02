Grande Fratello, Maria Vittoria e Amanda a confronto sulle nomination: "Se vuoi nominarmi, fallo direttamente"

News VIP

Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti dopo la puntata del GF si sono confrontate sulla possibilità di nominarsi nelle prossime dirette. Ecco cosa è successo!

L'amicizia tra Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti al Grande Fratello è stata messa a dura prova dalle dinamiche della Casa. Dopo la puntata di ieri sera, lunedì 10 febbraio, la dottoressa romana ha chiesto un confronto alla leccese a proposito delle nomination: Maria Vittoria non ha nascosto che nelle puntate successive potrebbe esserci la possibilità che si ritrovi a nominare la sua ex amica.

GF, Maria Vittoria e Amanda a confronto sulle nomination: "Potrei nominarti se..."

In un momento di confronto dopo la puntata del GF nella quale Lorenzo Spolverato è diventato il primo finalista di questa edizione, Amanda e Maria Vittoria si sono confrontate a proposito delle nomination. Nel corso della trentesima puntata Amanda ha nominato Jessica, con cui ha interrotto ogni rapporto d'amicizia, mentre la dottoressa romana ha deciso di nominare Maria Teresa Ruta, lasciando l'ex vippona senza parole, dato che tra loro non si era creata nessuna ostilità.

In evidente difficoltà dopo le nomination, Maria Vittoria ha provato a giustificarsi con la leccese, dichiarando che prima o poi potrebbe capitare il momento in cui dovrà nominarla. "Ma per te provo un forte dispiacere nel nominarti. Ci siamo chiarite, non riesco a farlo perché c'è un affetto e lo sai benissimo. Però, mi trovo in difficoltà perché con altri trascorro più tempo". La dottoressa romana ha ammesso di aver anche pensato di nominare Maxime Mbandà, ma che alla fine ha preferito dare la sua nomination a Maria Teresa.

Le sue parole hanno provocato una certa confusione in Amanda Lecciso, che non comprendeva il senso del discorso di Maria Vittoria: le due gieffine si sono scontrate nelle precedenti puntate e hanno provato a chiarirsi, anche se la loro amicizia non è tornata come prima.

GF, l'amicizia tra Maria Vittoria e Amanda è agli sgoccioli?

In seguito a un chiarimento, Maria Vittoria e Amanda hanno provato a riappacificarsi, ma sembra che la loro amicizia sia oramai agli sgoccioli. Nonostante il loro allontanamento, Maria Vittoria ha ammesso di avere una certa reticenza nel nominare Amanda, ma che al tempo stesso si sentiva in colpa nei confronti di altri gieffini con cui trascorreva molto più tempo.

Amanda ha però ammesso di non comprendere il suo discorso: "Non devi sentirti in colpa, pensa che a me dispiace nominare Jessica" ha ammesso la leccese, sebbene con la Morlacchi non siano mancati gli scontri. Ma Maria Vittoria è parsa irremovibile: "Non mi andava di nominare Stefania o Iago, se non facciamo pace come prima e stiamo lontane potrei nominarti".

Per la Lecciso il discorso è parso più un tentativo di giustificarsi: "Almeno sarai leale, me lo dici prima e io ricambio la nomination". Amanda ha aggiunto che il suo è più un modo di anticipare eventuali reazioni negative da parte sua: "Vedi come fai? Tu pensi, gielo dico, così non se la prende", per poi aggiungere con molta serenità che se l'avesse nominata si sarebbe limitata a ricambiare la nomination.

